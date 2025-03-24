SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Happy Neuron ICM
Jaroslav Rajcher

EA Happy Neuron ICM

Jaroslav Rajcher
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 90%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 666
Profit Trade:
1 563 (93.81%)
Loss Trade:
103 (6.18%)
Best Trade:
37.76 USD
Worst Trade:
-43.30 USD
Profitto lordo:
1 481.30 USD (187 508 pips)
Perdita lorda:
-579.58 USD (67 014 pips)
Vincite massime consecutive:
105 (63.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.47 USD (93)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.05%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
14.83
Long Trade:
625 (37.52%)
Short Trade:
1 041 (62.48%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
0.95 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.30 USD (1)
Crescita mensile:
5.47%
Previsione annuale:
66.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
60.80 USD (4.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.02% (60.80 USD)
Per equità:
49.38% (828.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 128
USDJPY 117
GBPCAD 107
GBPAUD 106
GBPUSD 104
CADJPY 101
USDCAD 91
GBPJPY 86
EURUSD 81
CHFJPY 67
EURAUD 64
USDCHF 60
CADCHF 57
NZDCHF 54
NZDUSD 53
GBPCHF 52
EURJPY 51
NZDJPY 48
AUDUSD 41
AUDCAD 37
AUDNZD 37
AUDJPY 35
EURCHF 34
AUDCHF 34
EURGBP 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 68
USDJPY 61
GBPCAD 47
GBPAUD 46
GBPUSD 72
CADJPY 49
USDCAD 48
GBPJPY 40
EURUSD 64
CHFJPY 32
EURAUD 6
USDCHF 44
CADCHF 44
NZDCHF 40
NZDUSD 38
GBPCHF 57
EURJPY 25
NZDJPY 12
AUDUSD 27
AUDCAD 17
AUDNZD 14
AUDJPY 0
EURCHF 22
AUDCHF 6
EURGBP 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 9.5K
USDJPY 9.1K
GBPCAD 8K
GBPAUD 7.8K
GBPUSD 7.4K
CADJPY 7.2K
USDCAD 6.6K
GBPJPY 6.2K
EURUSD 5.9K
CHFJPY 4.8K
EURAUD 4.7K
USDCHF 4.2K
CADCHF 4K
NZDCHF 3.8K
NZDUSD 3.8K
GBPCHF 3.7K
EURJPY 3.7K
NZDJPY 3.4K
AUDUSD 2.9K
AUDCAD 2.6K
AUDNZD 2.6K
AUDJPY 2.5K
EURCHF 2.4K
AUDCHF 2.4K
EURGBP 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.76 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 93
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +63.70 USD
Massima perdita consecutiva: -35.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.37 × 19
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 9947
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 6339
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 236
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.14 × 21
ICTrading-MT5-4
1.14 × 28
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
48 più
Happy Neuron is a expert advisor that trades on over 25 currency pairs. Contains several modules based on recurrent neural networks in order to determine market sentiment analysis with news filter. As a result EA makes continuous profits and a constant number of trades. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-neuron/

Best broker: https://shorturl.at/otAGz

Non ci sono recensioni
