SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forex or Bank Deposit
Sergej Chukhista

Forex or Bank Deposit

Sergej Chukhista
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
68 (90.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (9.33%)
En iyi işlem:
1 246.66 RUB
En kötü işlem:
-6 568.70 RUB
Brüt kâr:
10 384.90 RUB (13 833 pips)
Brüt zarar:
-23 103.83 RUB (71 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (2 506.46 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
5 028.69 RUB (27)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.70%
Maks. mevduat yükü:
122.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
35 (46.67%)
Satış işlemleri:
40 (53.33%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-169.59 RUB
Ortalama kâr:
152.72 RUB
Ortalama zarar:
-3 300.55 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13 278.44 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-13 278.44 RUB (3)
Aylık büyüme:
-41.07%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 348.58 RUB
Maksimum:
16 855.04 RUB (134.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.18% (16 855.04 RUB)
Varlığa göre:
60.51% (13 214.53 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDrfd 39
EURUSDrfd 27
USDJPYrfd 5
USDRUBrfd 2
USDCADrfd 1
GBPJPYrfd 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDrfd -88
EURUSDrfd 5
USDJPYrfd 28
USDRUBrfd -157
USDCADrfd 1
GBPJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDrfd -6.4K
EURUSDrfd 418
USDJPYrfd 3.2K
USDRUBrfd -55K
USDCADrfd 99
GBPJPYrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 246.66 RUB
En kötü işlem: -6 569 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 506.46 RUB
Maksimum ardışık zarar: -13 278.44 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex or Bank Deposit
Ayda 30 USD
-66%
0
0
USD
6.6K
RUB
27
0%
75
90%
92%
0.44
-169.59
RUB
77%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.