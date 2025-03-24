SignauxSections
Sergej Chukhista

Forex or Bank Deposit

Sergej Chukhista
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -66%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
68 (90.66%)
Perte trades:
7 (9.33%)
Meilleure transaction:
1 246.66 RUB
Pire transaction:
-6 568.70 RUB
Bénéfice brut:
10 384.90 RUB (13 833 pips)
Perte brute:
-23 103.83 RUB (71 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (2 506.46 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
5 028.69 RUB (27)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
91.70%
Charge de dépôt maximale:
122.92%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
35 (46.67%)
Courts trades:
40 (53.33%)
Facteur de profit:
0.45
Rendement attendu:
-169.59 RUB
Bénéfice moyen:
152.72 RUB
Perte moyenne:
-3 300.55 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-13 278.44 RUB)
Perte consécutive maximale:
-13 278.44 RUB (3)
Croissance mensuelle:
-40.09%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 348.58 RUB
Maximal:
16 855.04 RUB (134.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.18% (16 855.04 RUB)
Par fonds propres:
60.51% (13 214.53 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDrfd 39
EURUSDrfd 27
USDJPYrfd 5
USDRUBrfd 2
USDCADrfd 1
GBPJPYrfd 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDrfd -88
EURUSDrfd 5
USDJPYrfd 28
USDRUBrfd -157
USDCADrfd 1
GBPJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDrfd -6.4K
EURUSDrfd 418
USDJPYrfd 3.2K
USDRUBrfd -55K
USDCADrfd 99
GBPJPYrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 246.66 RUB
Pire transaction: -6 569 RUB
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 506.46 RUB
Perte consécutive maximale: -13 278.44 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

