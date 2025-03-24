SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Forex or Bank Deposit
Sergej Chukhista

Forex or Bank Deposit

Sergej Chukhista
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -66%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
68 (90.66%)
Loss Trade:
7 (9.33%)
Best Trade:
1 246.66 RUB
Worst Trade:
-6 568.70 RUB
Profitto lordo:
10 384.90 RUB (13 833 pips)
Perdita lorda:
-23 103.83 RUB (71 019 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (2 506.46 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
5 028.69 RUB (27)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.70%
Massimo carico di deposito:
122.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
35 (46.67%)
Short Trade:
40 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-169.59 RUB
Profitto medio:
152.72 RUB
Perdita media:
-3 300.55 RUB
Massime perdite consecutive:
3 (-13 278.44 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-13 278.44 RUB (3)
Crescita mensile:
-41.07%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 348.58 RUB
Massimale:
16 855.04 RUB (134.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.18% (16 855.04 RUB)
Per equità:
60.51% (13 214.53 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDrfd 39
EURUSDrfd 27
USDJPYrfd 5
USDRUBrfd 2
USDCADrfd 1
GBPJPYrfd 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDrfd -88
EURUSDrfd 5
USDJPYrfd 28
USDRUBrfd -157
USDCADrfd 1
GBPJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDrfd -6.4K
EURUSDrfd 418
USDJPYrfd 3.2K
USDRUBrfd -55K
USDCADrfd 99
GBPJPYrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
2025.09.26 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 13:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 16:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 19:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
