Aleksandr Seredin

ALocalLevels Roboforex

Aleksandr Seredin
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
7 (17.50%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (82.50%)
En iyi işlem:
33.65 USD
En kötü işlem:
-11.09 USD
Brüt kâr:
122.59 USD (3 991 pips)
Brüt zarar:
-105.02 USD (3 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (33.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.65 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
4.72%
Maks. mevduat yükü:
6.81%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
20 (50.00%)
Satış işlemleri:
20 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.44 USD
Ortalama kâr:
17.51 USD
Ortalama zarar:
-3.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-40.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.28 USD (23)
Aylık büyüme:
-0.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.05 USD
Maksimum:
41.18 USD (6.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.32% (41.15 USD)
Varlığa göre:
0.96% (6.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 10
GBPJPY 8
EURCAD 6
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDJPY 2
GBPCAD 1
CADCHF 1
USDJPY 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1
GBPJPY 37
EURCAD -27
EURUSD 0
USDCHF -4
GBPAUD -6
AUDUSD -3
AUDJPY -14
GBPCAD -2
CADCHF -6
USDJPY 18
EURGBP 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -834
GBPJPY 2.8K
EURCAD -764
EURUSD -16
USDCHF -287
GBPAUD -472
AUDUSD -88
AUDJPY -211
GBPCAD -231
CADCHF -55
USDJPY 338
EURGBP 92
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.65 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +33.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.56 × 16
RoboForex-ECN
0.61 × 4016
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-4
1.20 × 453
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 621
The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.

Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.

For better performance, use the same broker as in the signal.



Note:

Past performance is no guarantee of future performance.

Suscribe to my signal under your responsability.
İnceleme yok
2025.10.06 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Share of trading days is too low
2025.09.10 23:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 03:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 18:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 08:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 02:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
