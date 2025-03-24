SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ALocalLevels Roboforex
Aleksandr Seredin

ALocalLevels Roboforex

Aleksandr Seredin
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
7 (17.50%)
Perte trades:
33 (82.50%)
Meilleure transaction:
33.65 USD
Pire transaction:
-11.09 USD
Bénéfice brut:
122.59 USD (3 991 pips)
Perte brute:
-105.02 USD (3 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (33.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.65 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
4.72%
Charge de dépôt maximale:
6.81%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.43
Longs trades:
20 (50.00%)
Courts trades:
20 (50.00%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.44 USD
Bénéfice moyen:
17.51 USD
Perte moyenne:
-3.18 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-40.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-40.28 USD (23)
Croissance mensuelle:
-0.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.05 USD
Maximal:
41.18 USD (6.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.32% (41.15 USD)
Par fonds propres:
0.96% (6.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 10
GBPJPY 8
EURCAD 6
EURUSD 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
AUDUSD 2
AUDJPY 2
GBPCAD 1
CADCHF 1
USDJPY 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1
GBPJPY 37
EURCAD -27
EURUSD 0
USDCHF -4
GBPAUD -6
AUDUSD -3
AUDJPY -14
GBPCAD -2
CADCHF -6
USDJPY 18
EURGBP 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -834
GBPJPY 2.8K
EURCAD -764
EURUSD -16
USDCHF -287
GBPAUD -472
AUDUSD -88
AUDJPY -211
GBPCAD -231
CADCHF -55
USDJPY 338
EURGBP 92
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.65 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +33.65 USD
Perte consécutive maximale: -40.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 14
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.56 × 16
RoboForex-ECN
0.61 × 4016
ICMarkets-MT5
0.67 × 15
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsSC-MT5-4
1.20 × 453
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
ICMarketsSC-MT5-2
1.42 × 621
50 plus...
The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.

Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.

For better performance, use the same broker as in the signal.



Note:

Past performance is no guarantee of future performance.

Suscribe to my signal under your responsability.
Aucun avis
2025.10.06 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Share of trading days is too low
2025.09.10 23:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 02:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 01:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.94% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 03:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 00:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 18:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 01:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 08:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 02:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
