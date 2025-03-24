SinyallerBölümler
Nayan Moni

Glory For Life

Nayan Moni
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
664
Kârla kapanan işlemler:
519 (78.16%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (21.84%)
En iyi işlem:
83.52 USD
En kötü işlem:
-250.46 USD
Brüt kâr:
3 589.41 USD (4 876 498 pips)
Brüt zarar:
-3 232.64 USD (1 595 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (199.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.48 USD (18)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
80.07%
Maks. mevduat yükü:
85.65%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
390 (58.73%)
Satış işlemleri:
274 (41.27%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
6.92 USD
Ortalama zarar:
-22.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-217.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-250.46 USD (1)
Aylık büyüme:
8.99%
Yıllık tahmin:
110.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
318.84 USD
Maksimum:
728.11 USD (51.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.17% (728.11 USD)
Varlığa göre:
73.76% (1 028.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 591
AUDUSD 20
NZDUSD 20
EURUSD 7
USDCAD 7
USDJPY 5
USDCHF 4
GBPUSD 3
AUDJPY 2
LYFT 1
BTCUSD 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 429
AUDUSD 98
NZDUSD -289
EURUSD 36
USDCAD 43
USDJPY 11
USDCHF 29
GBPUSD 45
AUDJPY 10
LYFT 0
BTCUSD 1
EURGBP 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 118K
AUDUSD 954
NZDUSD -5.1K
EURUSD 369
USDCAD 715
USDJPY 318
USDCHF 255
GBPUSD 510
AUDJPY 151
LYFT -16
BTCUSD 9.7K
EURGBP 77
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +83.52 USD
En kötü işlem: -250 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +199.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -217.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Subscribe to get regular positive pips. 
İnceleme yok
