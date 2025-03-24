SignauxSections
Glory For Life
Nayan Moni

Glory For Life

Nayan Moni
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
663
Bénéfice trades:
519 (78.28%)
Perte trades:
144 (21.72%)
Meilleure transaction:
83.52 USD
Pire transaction:
-250.46 USD
Bénéfice brut:
3 589.41 USD (4 876 498 pips)
Perte brute:
-3 229.67 USD (1 592 579 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (199.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
228.48 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
80.07%
Charge de dépôt maximale:
85.65%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
390 (58.82%)
Courts trades:
273 (41.18%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.54 USD
Bénéfice moyen:
6.92 USD
Perte moyenne:
-22.43 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-217.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-250.46 USD (1)
Croissance mensuelle:
10.30%
Prévision annuelle:
124.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
318.84 USD
Maximal:
728.11 USD (51.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.17% (728.11 USD)
Par fonds propres:
73.76% (1 028.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 590
AUDUSD 20
NZDUSD 20
EURUSD 7
USDCAD 7
USDJPY 5
USDCHF 4
GBPUSD 3
AUDJPY 2
LYFT 1
BTCUSD 1
EURGBP 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 432
AUDUSD 98
NZDUSD -289
EURUSD 36
USDCAD 43
USDJPY 11
USDCHF 29
GBPUSD 45
AUDJPY 10
LYFT 0
BTCUSD 1
EURGBP 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 121K
AUDUSD 954
NZDUSD -5.1K
EURUSD 369
USDCAD 715
USDJPY 318
USDCHF 255
GBPUSD 510
AUDJPY 151
LYFT -16
BTCUSD 9.7K
EURGBP 77
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +83.52 USD
Pire transaction: -250 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +199.04 USD
Perte consécutive maximale: -217.14 USD

