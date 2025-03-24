SegnaliSezioni
Nayan Moni

Glory For Life

Nayan Moni
0 recensioni
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 33%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
664
Profit Trade:
519 (78.16%)
Loss Trade:
145 (21.84%)
Best Trade:
83.52 USD
Worst Trade:
-250.46 USD
Profitto lordo:
3 589.41 USD (4 876 498 pips)
Perdita lorda:
-3 232.64 USD (1 595 549 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (199.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
228.48 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
80.07%
Massimo carico di deposito:
85.65%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.49
Long Trade:
390 (58.73%)
Short Trade:
274 (41.27%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
6.92 USD
Perdita media:
-22.29 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-217.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-250.46 USD (1)
Crescita mensile:
9.13%
Previsione annuale:
110.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
318.84 USD
Massimale:
728.11 USD (51.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.17% (728.11 USD)
Per equità:
73.76% (1 028.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 591
AUDUSD 20
NZDUSD 20
EURUSD 7
USDCAD 7
USDJPY 5
USDCHF 4
GBPUSD 3
AUDJPY 2
LYFT 1
BTCUSD 1
EURGBP 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 429
AUDUSD 98
NZDUSD -289
EURUSD 36
USDCAD 43
USDJPY 11
USDCHF 29
GBPUSD 45
AUDJPY 10
LYFT 0
BTCUSD 1
EURGBP 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 118K
AUDUSD 954
NZDUSD -5.1K
EURUSD 369
USDCAD 715
USDJPY 318
USDCHF 255
GBPUSD 510
AUDJPY 151
LYFT -16
BTCUSD 9.7K
EURGBP 77
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.52 USD
Worst Trade: -250 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +199.04 USD
Massima perdita consecutiva: -217.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapitalLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Subscribe to get regular positive pips. 
Non ci sono recensioni
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 01:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 18:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 10:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 05:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 04:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 19:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
