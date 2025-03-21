SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fx Cyber
Achmad Nasrul Alam Firdaus Syaiful Akbar

Fx Cyber

Achmad Nasrul Alam Firdaus Syaiful Akbar
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 22%
IntlMitraFutures-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
362
Kârla kapanan işlemler:
196 (54.14%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (45.86%)
En iyi işlem:
45.36 USD
En kötü işlem:
-24.82 USD
Brüt kâr:
966.79 USD (100 189 pips)
Brüt zarar:
-882.10 USD (89 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (36.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
12.00%
Maks. mevduat yükü:
11.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
193 (53.31%)
Satış işlemleri:
169 (46.69%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
4.93 USD
Ortalama zarar:
-5.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-81.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-81.03 USD (7)
Aylık büyüme:
-48.91%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
56.28 USD
Maksimum:
93.98 USD (61.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.03% (81.03 USD)
Varlığa göre:
30.93% (8.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.h 299
AUDJPY.h 62
GBPJPY.h 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.h 52
AUDJPY.h 28
GBPJPY.h 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.h 7.3K
AUDJPY.h 2.7K
GBPJPY.h 623
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.36 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +36.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading signals that utilize a breakout trading strategy with accurate confirmation. Risk and Reward ranging from 1:1 to 1:2. We always use the M30 or H1 time frame. Additionally, always limit your risk to make trading safer and more comfortable.
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.06 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 22:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 08:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 06:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fx Cyber
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
48
USD
44
0%
362
54%
12%
1.09
0.23
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.