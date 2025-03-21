SegnaliSezioni
Achmad Nasrul Alam Firdaus Syaiful Akbar

Fx Cyber

Achmad Nasrul Alam Firdaus Syaiful Akbar
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 22%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
196 (54.14%)
Loss Trade:
166 (45.86%)
Best Trade:
45.36 USD
Worst Trade:
-24.82 USD
Profitto lordo:
966.79 USD (100 189 pips)
Perdita lorda:
-882.10 USD (89 573 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (36.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
12.00%
Massimo carico di deposito:
11.27%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
193 (53.31%)
Short Trade:
169 (46.69%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
4.93 USD
Perdita media:
-5.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-81.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-81.03 USD (7)
Crescita mensile:
-48.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.28 USD
Massimale:
93.98 USD (61.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.03% (81.03 USD)
Per equità:
30.93% (8.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.h 299
AUDJPY.h 62
GBPJPY.h 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.h 52
AUDJPY.h 28
GBPJPY.h 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.h 7.3K
AUDJPY.h 2.7K
GBPJPY.h 623
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.36 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +36.32 USD
Massima perdita consecutiva: -81.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading signals that utilize a breakout trading strategy with accurate confirmation. Risk and Reward ranging from 1:1 to 1:2. We always use the M30 or H1 time frame. Additionally, always limit your risk to make trading safer and more comfortable.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 306 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.06 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 22:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 08:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 11:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 06:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
