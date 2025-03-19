SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BAY
Baye Balla Niang Niang

BAY

Baye Balla Niang Niang
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
1 / 4.2K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 390%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
379
Kârla kapanan işlemler:
268 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (29.29%)
En iyi işlem:
34 991.86 USD
En kötü işlem:
-23 029.67 USD
Brüt kâr:
682 821.95 USD (307 099 pips)
Brüt zarar:
-293 311.29 USD (150 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (95 917.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95 917.06 USD (29)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
86.36%
Maks. mevduat yükü:
161.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.49
Alış işlemleri:
275 (72.56%)
Satış işlemleri:
104 (27.44%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
1 027.73 USD
Ortalama kâr:
2 547.84 USD
Ortalama zarar:
-2 642.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-44 936.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44 936.77 USD (8)
Aylık büyüme:
97.82%
Yıllık tahmin:
1 186.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 017.25 USD
Maksimum:
52 002.85 USD (21.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.58% (51 981.46 USD)
Varlığa göre:
56.79% (87 664.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 164
XAGUSD 164
XTIUSD 22
EURUSD 15
EURAUD 4
USDCAD 3
GBPUSD 2
UK100 2
NZDUSD 1
GBPJPY 1
NDX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 106K
XAGUSD 297K
XTIUSD -9K
EURUSD -1.3K
EURAUD -2.1K
USDCAD 83
GBPUSD -323
UK100 -765
NZDUSD -364
GBPJPY -751
NDX 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 123K
XAGUSD 38K
XTIUSD -1.2K
EURUSD -539
EURAUD -819
USDCAD -47
GBPUSD -430
UK100 -608
NZDUSD -361
GBPJPY -1K
NDX 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34 991.86 USD
En kötü işlem: -23 030 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +95 917.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -44 936.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.39 × 1708
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.94 × 398
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 141
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.67 × 21
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.30 × 33
AdmiralMarkets-Live
3.38 × 258
Swissquote-Server
3.48 × 58
KuberaCapitalMarkets-Server
3.73 × 33
14 daha fazla...
SEÑALES DE ALTA RENDIMIENTO EN ORO Y PLATA 
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.78% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 01:04
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.8% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 02:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.