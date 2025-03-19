- Büyüme
İşlemler:
379
Kârla kapanan işlemler:
268 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (29.29%)
En iyi işlem:
34 991.86 USD
En kötü işlem:
-23 029.67 USD
Brüt kâr:
682 821.95 USD (307 099 pips)
Brüt zarar:
-293 311.29 USD (150 118 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (95 917.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95 917.06 USD (29)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
86.36%
Maks. mevduat yükü:
161.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.49
Alış işlemleri:
275 (72.56%)
Satış işlemleri:
104 (27.44%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
1 027.73 USD
Ortalama kâr:
2 547.84 USD
Ortalama zarar:
-2 642.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-44 936.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44 936.77 USD (8)
Aylık büyüme:
97.82%
Yıllık tahmin:
1 186.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 017.25 USD
Maksimum:
52 002.85 USD (21.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.58% (51 981.46 USD)
Varlığa göre:
56.79% (87 664.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|XAGUSD
|164
|XTIUSD
|22
|EURUSD
|15
|EURAUD
|4
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|UK100
|2
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|NDX
|1
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34 991.86 USD
En kötü işlem: -23 030 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +95 917.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -44 936.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.39 × 1708
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 398
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 141
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.67 × 21
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.30 × 33
|
AdmiralMarkets-Live
|3.38 × 258
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.73 × 33
