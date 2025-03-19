- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
379
Profit Trade:
268 (70.71%)
Loss Trade:
111 (29.29%)
Best Trade:
34 991.86 USD
Worst Trade:
-23 029.67 USD
Profitto lordo:
682 821.95 USD (307 099 pips)
Perdita lorda:
-293 311.29 USD (150 118 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (95 917.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95 917.06 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
86.36%
Massimo carico di deposito:
161.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.49
Long Trade:
275 (72.56%)
Short Trade:
104 (27.44%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
1 027.73 USD
Profitto medio:
2 547.84 USD
Perdita media:
-2 642.44 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-44 936.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44 936.77 USD (8)
Crescita mensile:
97.82%
Previsione annuale:
1 186.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 017.25 USD
Massimale:
52 002.85 USD (21.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.58% (51 981.46 USD)
Per equità:
56.79% (87 664.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|164
|XAGUSD
|164
|XTIUSD
|22
|EURUSD
|15
|EURAUD
|4
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|2
|UK100
|2
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|NDX
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|106K
|XAGUSD
|297K
|XTIUSD
|-9K
|EURUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-2.1K
|USDCAD
|83
|GBPUSD
|-323
|UK100
|-765
|NZDUSD
|-364
|GBPJPY
|-751
|NDX
|1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|123K
|XAGUSD
|38K
|XTIUSD
|-1.2K
|EURUSD
|-539
|EURAUD
|-819
|USDCAD
|-47
|GBPUSD
|-430
|UK100
|-608
|NZDUSD
|-361
|GBPJPY
|-1K
|NDX
|1.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34 991.86 USD
Worst Trade: -23 030 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +95 917.06 USD
Massima perdita consecutiva: -44 936.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.39 × 1708
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.75 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|0.94 × 398
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 141
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.67 × 21
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.30 × 33
|
AdmiralMarkets-Live
|3.38 × 258
|
Swissquote-Server
|3.48 × 58
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.73 × 33
SEÑALES DE ALTA RENDIMIENTO EN ORO Y PLATA
