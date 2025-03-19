SegnaliSezioni
Baye Balla Niang Niang

BAY

Baye Balla Niang Niang
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
1 / 4.2K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 390%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
379
Profit Trade:
268 (70.71%)
Loss Trade:
111 (29.29%)
Best Trade:
34 991.86 USD
Worst Trade:
-23 029.67 USD
Profitto lordo:
682 821.95 USD (307 099 pips)
Perdita lorda:
-293 311.29 USD (150 118 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (95 917.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95 917.06 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
86.36%
Massimo carico di deposito:
161.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
7.49
Long Trade:
275 (72.56%)
Short Trade:
104 (27.44%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
1 027.73 USD
Profitto medio:
2 547.84 USD
Perdita media:
-2 642.44 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-44 936.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44 936.77 USD (8)
Crescita mensile:
97.82%
Previsione annuale:
1 186.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 017.25 USD
Massimale:
52 002.85 USD (21.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.58% (51 981.46 USD)
Per equità:
56.79% (87 664.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 164
XAGUSD 164
XTIUSD 22
EURUSD 15
EURAUD 4
USDCAD 3
GBPUSD 2
UK100 2
NZDUSD 1
GBPJPY 1
NDX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 106K
XAGUSD 297K
XTIUSD -9K
EURUSD -1.3K
EURAUD -2.1K
USDCAD 83
GBPUSD -323
UK100 -765
NZDUSD -364
GBPJPY -751
NDX 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 123K
XAGUSD 38K
XTIUSD -1.2K
EURUSD -539
EURAUD -819
USDCAD -47
GBPUSD -430
UK100 -608
NZDUSD -361
GBPJPY -1K
NDX 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34 991.86 USD
Worst Trade: -23 030 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +95 917.06 USD
Massima perdita consecutiva: -44 936.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.39 × 1708
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.94 × 398
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 141
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.67 × 21
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.30 × 33
AdmiralMarkets-Live
3.38 × 258
Swissquote-Server
3.48 × 58
KuberaCapitalMarkets-Server
3.73 × 33
14 più
SEÑALES DE ALTA RENDIMIENTO EN ORO Y PLATA 
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.78% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 01:04
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.8% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 02:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.