SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BAY
Baye Balla Niang Niang

BAY

Baye Balla Niang Niang
0 avis
Fiabilité
37 semaines
1 / 4.2K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 390%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
379
Bénéfice trades:
268 (70.71%)
Perte trades:
111 (29.29%)
Meilleure transaction:
34 991.86 USD
Pire transaction:
-23 029.67 USD
Bénéfice brut:
682 821.95 USD (307 099 pips)
Perte brute:
-293 311.29 USD (150 118 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (95 917.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95 917.06 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
86.36%
Charge de dépôt maximale:
161.06%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
7.49
Longs trades:
275 (72.56%)
Courts trades:
104 (27.44%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
1 027.73 USD
Bénéfice moyen:
2 547.84 USD
Perte moyenne:
-2 642.44 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-44 936.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-44 936.77 USD (8)
Croissance mensuelle:
97.82%
Prévision annuelle:
1 186.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 017.25 USD
Maximal:
52 002.85 USD (21.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.58% (51 981.46 USD)
Par fonds propres:
56.79% (87 664.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 164
XAGUSD 164
XTIUSD 22
EURUSD 15
EURAUD 4
USDCAD 3
GBPUSD 2
UK100 2
NZDUSD 1
GBPJPY 1
NDX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 106K
XAGUSD 297K
XTIUSD -9K
EURUSD -1.3K
EURAUD -2.1K
USDCAD 83
GBPUSD -323
UK100 -765
NZDUSD -364
GBPJPY -751
NDX 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 123K
XAGUSD 38K
XTIUSD -1.2K
EURUSD -539
EURAUD -819
USDCAD -47
GBPUSD -430
UK100 -608
NZDUSD -361
GBPJPY -1K
NDX 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34 991.86 USD
Pire transaction: -23 030 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +95 917.06 USD
Perte consécutive maximale: -44 936.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.39 × 1708
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.75 × 4
PrimeCodex-MT5
0.94 × 398
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 141
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.67 × 21
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.30 × 33
AdmiralMarkets-Live
3.38 × 258
Swissquote-Server
3.48 × 58
KuberaCapitalMarkets-Server
3.73 × 33
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
SEÑALES DE ALTA RENDIMIENTO EN ORO Y PLATA 
Aucun avis
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.78% of days out of 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 01:04
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.8% of days out of 250 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 15:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 02:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 00:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BAY
30 USD par mois
390%
1
4.2K
USD
490K
USD
37
0%
379
70%
86%
2.32
1 027.73
USD
57%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.