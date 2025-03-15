- Büyüme
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
44 (69.84%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (30.16%)
En iyi işlem:
128.26 USD
En kötü işlem:
-41.33 USD
Brüt kâr:
351.92 USD (5 662 pips)
Brüt zarar:
-139.92 USD (12 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (259.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
259.30 USD (14)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
4.98%
Maks. mevduat yükü:
89.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
24 (38.10%)
Satış işlemleri:
39 (61.90%)
Kâr faktörü:
2.52
Beklenen getiri:
3.37 USD
Ortalama kâr:
8.00 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.33 USD (1)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
20.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.95 USD
Maksimum:
78.55 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.94% (78.55 USD)
Varlığa göre:
13.96% (111.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|EURUSD
|26
|profit
|6
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-19
|EURUSD
|-6
|profit
|230
|GBPUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|EURUSD
|-1.9K
|profit
|0
|GBPUSD
|563
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Intraday and medium-term trading. The risk of a transaction is 1-5% of the deposit
Внутридневная и среднесрочная торговля
Риск на сделку 1-5 % от депозита
