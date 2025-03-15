- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
44 (69.84%)
Loss Trade:
19 (30.16%)
Best Trade:
128.26 USD
Worst Trade:
-41.33 USD
Profitto lordo:
351.92 USD (5 662 pips)
Perdita lorda:
-139.92 USD (12 764 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (259.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
259.30 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
4.98%
Massimo carico di deposito:
89.77%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
24 (38.10%)
Short Trade:
39 (61.90%)
Fattore di profitto:
2.52
Profitto previsto:
3.37 USD
Profitto medio:
8.00 USD
Perdita media:
-7.36 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-24.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.33 USD (1)
Crescita mensile:
1.71%
Previsione annuale:
20.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.95 USD
Massimale:
78.55 USD (8.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.94% (78.55 USD)
Per equità:
13.96% (111.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|EURUSD
|26
|profit
|6
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-19
|EURUSD
|-6
|profit
|230
|GBPUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.7K
|EURUSD
|-1.9K
|profit
|0
|GBPUSD
|563
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.26 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +259.30 USD
Massima perdita consecutiva: -24.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN3
|5.56 × 1400
Intraday and medium-term trading. The risk of a transaction is 1-5% of the deposit
Внутридневная и среднесрочная торговля
Риск на сделку 1-5 % от депозита
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
35%
0
0
USD
USD
774
USD
USD
54
0%
63
69%
5%
2.51
3.37
USD
USD
14%
1:500