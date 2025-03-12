SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golden Nights EA
Adam Zolei

Golden Nights EA

Adam Zolei
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 418%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
130
Kârla kapanan işlemler:
120 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (7.69%)
En iyi işlem:
11.61 USD
En kötü işlem:
-46.07 USD
Brüt kâr:
382.44 USD (38 184 pips)
Brüt zarar:
-272.60 USD (27 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (123.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.52 USD (47)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
10.96%
Maks. mevduat yükü:
6.79%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
130 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
3.19 USD
Ortalama zarar:
-27.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-35.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.07 USD (1)
Aylık büyüme:
41.42%
Yıllık tahmin:
502.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
117.46 USD (87.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.01% (117.46 USD)
Varlığa göre:
27.91% (45.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 110
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.61 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 47
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The Golden Nights EA is a night-time scalping strategy specifically optimized for XAUUSD, utilizing the most favorable market conditions: the low volatility and calm hours of the night.

You can find the expert here: Golden Nights


İnceleme yok
2025.08.20 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 00:28
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 23:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.30 00:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.23 20:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.13 09:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.13 09:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.12 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.12 21:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
