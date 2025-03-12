SignauxSections
Adam Zolei

Golden Nights EA

Adam Zolei
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 418%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
120 (92.30%)
Perte trades:
10 (7.69%)
Meilleure transaction:
11.61 USD
Pire transaction:
-46.07 USD
Bénéfice brut:
382.44 USD (38 184 pips)
Perte brute:
-272.60 USD (27 256 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (123.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
123.52 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
10.96%
Charge de dépôt maximale:
6.79%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
130 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
3.19 USD
Perte moyenne:
-27.26 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-35.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.07 USD (1)
Croissance mensuelle:
44.38%
Prévision annuelle:
538.49%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
117.46 USD (87.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.01% (117.46 USD)
Par fonds propres:
27.91% (45.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 110
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.61 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +123.52 USD
Perte consécutive maximale: -35.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

The Golden Nights EA is a night-time scalping strategy specifically optimized for XAUUSD, utilizing the most favorable market conditions: the low volatility and calm hours of the night.

You can find the expert here: Golden Nights


2025.08.20 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 00:28
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 23:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.30 00:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.23 20:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.13 09:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.13 09:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.12 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.12 21:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
