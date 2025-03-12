SegnaliSezioni
Adam Zolei

Golden Nights EA

Adam Zolei
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 418%
XMGlobal-MT5 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
120 (92.30%)
Loss Trade:
10 (7.69%)
Best Trade:
11.61 USD
Worst Trade:
-46.07 USD
Profitto lordo:
382.44 USD (38 184 pips)
Perdita lorda:
-272.60 USD (27 256 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (123.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.52 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
10.96%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
130 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-27.26 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.07 USD (1)
Crescita mensile:
44.38%
Previsione annuale:
538.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.46 USD (87.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.01% (117.46 USD)
Per equità:
27.91% (45.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 110
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 11K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.61 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.52 USD
Massima perdita consecutiva: -35.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The Golden Nights EA is a night-time scalping strategy specifically optimized for XAUUSD, utilizing the most favorable market conditions: the low volatility and calm hours of the night.

You can find the expert here: Golden Nights


Non ci sono recensioni
2025.08.20 22:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 00:28
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 23:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.57% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 23:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.30 00:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.04 10:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.02 20:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.23 20:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.13 09:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.03.13 09:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.12 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.12 21:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Nights EA
30USD al mese
418%
0
0
USD
208
USD
32
99%
130
92%
11%
1.40
0.84
USD
53%
1:500
