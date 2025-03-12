- Crescita
Trade:
130
Profit Trade:
120 (92.30%)
Loss Trade:
10 (7.69%)
Best Trade:
11.61 USD
Worst Trade:
-46.07 USD
Profitto lordo:
382.44 USD (38 184 pips)
Perdita lorda:
-272.60 USD (27 256 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (123.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.52 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
10.96%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
130 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-27.26 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-35.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.07 USD (1)
Crescita mensile:
44.38%
Previsione annuale:
538.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.46 USD (87.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.01% (117.46 USD)
Per equità:
27.91% (45.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|130
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|110
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|11K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.61 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.52 USD
Massima perdita consecutiva: -35.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
The Golden Nights EA is a night-time scalping strategy specifically optimized for XAUUSD, utilizing the most favorable market conditions: the low volatility and calm hours of the night.
You can find the expert here: Golden Nights
