İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
57 (83.82%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.18%)
En iyi işlem:
39.41 USD
En kötü işlem:
-23.56 USD
Brüt kâr:
280.25 USD (28 811 pips)
Brüt zarar:
-209.87 USD (21 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (51.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.42 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
8.18%
Maks. mevduat yükü:
10.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
39 (57.35%)
Satış işlemleri:
29 (42.65%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
4.92 USD
Ortalama zarar:
-19.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-46.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.70 USD (2)
Aylık büyüme:
49.56%
Yıllık tahmin:
601.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.13 USD
Maksimum:
96.10 USD (37.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.84% (96.10 USD)
Varlığa göre:
19.06% (49.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|70
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.41 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
İnceleme yok
