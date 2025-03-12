SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 3
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 3

Fernando Quiles Ros
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
57 (83.82%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (16.18%)
En iyi işlem:
39.41 USD
En kötü işlem:
-23.56 USD
Brüt kâr:
280.25 USD (28 811 pips)
Brüt zarar:
-209.87 USD (21 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (51.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.42 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
8.18%
Maks. mevduat yükü:
10.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
39 (57.35%)
Satış işlemleri:
29 (42.65%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
1.04 USD
Ortalama kâr:
4.92 USD
Ortalama zarar:
-19.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-46.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.70 USD (2)
Aylık büyüme:
49.56%
Yıllık tahmin:
601.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.13 USD
Maksimum:
96.10 USD (37.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.84% (96.10 USD)
Varlığa göre:
19.06% (49.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.41 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +51.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 daha fazla...
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
İnceleme yok
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 19:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 11:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 09:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 05:58
Share of trading days is too low
