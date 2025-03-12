SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / QuiRos Gold XAUUSD Strategy 3
Fernando Quiles Ros

QuiRos Gold XAUUSD Strategy 3

Fernando Quiles Ros
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
57 (83.82%)
Loss Trade:
11 (16.18%)
Best Trade:
39.41 USD
Worst Trade:
-23.56 USD
Profitto lordo:
280.25 USD (28 811 pips)
Perdita lorda:
-209.87 USD (21 007 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (51.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.42 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
8.18%
Massimo carico di deposito:
10.64%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
39 (57.35%)
Short Trade:
29 (42.65%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-19.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-46.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.70 USD (2)
Crescita mensile:
49.56%
Previsione annuale:
601.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.13 USD
Massimale:
96.10 USD (37.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.84% (96.10 USD)
Per equità:
19.06% (49.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 70
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.41 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +51.62 USD
Massima perdita consecutiva: -46.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 più
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
2025.09.15 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.17 13:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 19:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 11:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 09:09
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 05:58
Share of trading days is too low
