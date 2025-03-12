- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
57 (83.82%)
Loss Trade:
11 (16.18%)
Best Trade:
39.41 USD
Worst Trade:
-23.56 USD
Profitto lordo:
280.25 USD (28 811 pips)
Perdita lorda:
-209.87 USD (21 007 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (51.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.42 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
8.18%
Massimo carico di deposito:
10.64%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.73
Long Trade:
39 (57.35%)
Short Trade:
29 (42.65%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
4.92 USD
Perdita media:
-19.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-46.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.70 USD (2)
Crescita mensile:
49.56%
Previsione annuale:
601.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.13 USD
Massimale:
96.10 USD (37.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.84% (96.10 USD)
Per equità:
19.06% (49.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|70
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.41 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +51.62 USD
Massima perdita consecutiva: -46.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
