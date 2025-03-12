- Büyüme
İşlemler:
118
Kârla kapanan işlemler:
98 (83.05%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (16.95%)
En iyi işlem:
37.57 USD
En kötü işlem:
-30.28 USD
Brüt kâr:
569.18 USD (59 007 pips)
Brüt zarar:
-482.68 USD (47 975 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (43.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
12.25%
Maks. mevduat yükü:
17.65%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.61
Alış işlemleri:
64 (54.24%)
Satış işlemleri:
54 (45.76%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
5.81 USD
Ortalama zarar:
-24.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-70.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.52 USD (3)
Aylık büyüme:
35.48%
Yıllık tahmin:
430.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
105.23 USD
Maksimum:
142.66 USD (60.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.09% (142.66 USD)
Varlığa göre:
33.26% (54.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.57 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
İnceleme yok
