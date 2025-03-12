- Crescita
Trade:
118
Profit Trade:
98 (83.05%)
Loss Trade:
20 (16.95%)
Best Trade:
37.57 USD
Worst Trade:
-30.28 USD
Profitto lordo:
569.18 USD (59 007 pips)
Perdita lorda:
-482.68 USD (47 975 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (43.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
12.25%
Massimo carico di deposito:
17.65%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.61
Long Trade:
64 (54.24%)
Short Trade:
54 (45.76%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
5.81 USD
Perdita media:
-24.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-70.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.52 USD (3)
Crescita mensile:
39.66%
Previsione annuale:
481.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
105.23 USD
Massimale:
142.66 USD (60.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.09% (142.66 USD)
Per equità:
33.26% (54.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.57 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.02 USD
Massima perdita consecutiva: -70.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
50 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Estrategia diseñada y optimizada para operar con el ORO (XAUUSD). 100% automatizada.
https://www.mql5.com/es/users/ferquiro/seller
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
43%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
42
100%
118
83%
12%
1.17
0.73
USD
USD
60%
1:500