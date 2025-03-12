SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / THE WILIS EA TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

THE WILIS EA TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
781
Kârla kapanan işlemler:
653 (83.61%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (16.39%)
En iyi işlem:
56.25 USD
En kötü işlem:
-168.88 USD
Brüt kâr:
4 798.16 USD (5 347 442 pips)
Brüt zarar:
-4 694.47 USD (4 511 442 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (163.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
280.74 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
7.09%
Maks. mevduat yükü:
115.50%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
402 (51.47%)
Satış işlemleri:
379 (48.53%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
7.35 USD
Ortalama zarar:
-36.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-328.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-328.76 USD (3)
Aylık büyüme:
-56.67%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.10 USD
Maksimum:
742.67 USD (88.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.56% (742.67 USD)
Varlığa göre:
29.37% (64.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 781
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 104
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 836K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.25 USD
En kötü işlem: -169 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +163.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -328.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
THE WILIS EA TopTenTraders WMC
Ayda 50 USD
104%
0
0
USD
204
USD
29
100%
781
83%
7%
1.02
0.13
USD
89%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

