Segnali / MetaTrader 4 / THE WILIS EA TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

THE WILIS EA TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 101%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
779
Profit Trade:
651 (83.56%)
Loss Trade:
128 (16.43%)
Best Trade:
56.25 USD
Worst Trade:
-168.88 USD
Profitto lordo:
4 795.04 USD (5 341 988 pips)
Perdita lorda:
-4 694.47 USD (4 511 442 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (163.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.74 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
6.08%
Massimo carico di deposito:
115.50%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
400 (51.35%)
Short Trade:
379 (48.65%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
7.37 USD
Perdita media:
-36.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-328.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-328.76 USD (3)
Crescita mensile:
-48.19%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.10 USD
Massimale:
742.67 USD (88.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.56% (742.67 USD)
Per equità:
29.37% (64.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 779
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 101
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 831K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.25 USD
Worst Trade: -169 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +163.97 USD
Massima perdita consecutiva: -328.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team





Non ci sono recensioni
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.