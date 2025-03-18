SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Senior Dali
Bilel Jemaa

Senior Dali

Bilel Jemaa
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 081
Kârla kapanan işlemler:
708 (65.49%)
Zararla kapanan işlemler:
373 (34.51%)
En iyi işlem:
127.62 EUR
En kötü işlem:
-453.83 EUR
Brüt kâr:
5 494.41 EUR (3 693 337 pips)
Brüt zarar:
-6 819.55 EUR (3 690 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (54.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
606.84 EUR (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
79.38%
Maks. mevduat yükü:
104.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
455 (42.09%)
Satış işlemleri:
626 (57.91%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.23 EUR
Ortalama kâr:
7.76 EUR
Ortalama zarar:
-18.28 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-298.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 352.99 EUR (7)
Aylık büyüme:
-13.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 641.79 EUR
Maksimum:
2 791.47 EUR (169.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.99% (2 780.46 EUR)
Varlığa göre:
37.42% (916.50 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
[NQ100] 1072
[CAC40] 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
[NQ100] -1.7K
[CAC40] 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
[NQ100] -98K
[CAC40] 100K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.62 EUR
En kötü işlem: -454 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +54.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -298.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 17:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 16:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Senior Dali
Ayda 30 USD
-44%
0
0
USD
3.2K
EUR
29
0%
1 081
65%
79%
0.80
-1.23
EUR
65%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.