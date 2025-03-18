SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Senior Dali
Bilel Jemaa

Senior Dali

Bilel Jemaa
0 recensioni
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 081
Profit Trade:
708 (65.49%)
Loss Trade:
373 (34.51%)
Best Trade:
127.62 EUR
Worst Trade:
-453.83 EUR
Profitto lordo:
5 494.41 EUR (3 693 337 pips)
Perdita lorda:
-6 819.55 EUR (3 690 998 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (54.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
606.84 EUR (22)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
79.38%
Massimo carico di deposito:
104.19%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
455 (42.09%)
Short Trade:
626 (57.91%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-1.23 EUR
Profitto medio:
7.76 EUR
Perdita media:
-18.28 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-298.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 352.99 EUR (7)
Crescita mensile:
-13.18%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 641.79 EUR
Massimale:
2 791.47 EUR (169.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
64.99% (2 780.46 EUR)
Per equità:
37.42% (916.50 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
[NQ100] 1072
[CAC40] 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
[NQ100] -1.7K
[CAC40] 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
[NQ100] -98K
[CAC40] 100K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.62 EUR
Worst Trade: -454 EUR
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +54.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -298.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 17:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 16:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Senior Dali
30USD al mese
-44%
0
0
USD
3.2K
EUR
29
0%
1 081
65%
79%
0.80
-1.23
EUR
65%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.