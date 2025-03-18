SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Senior Dali
Bilel Jemaa

Senior Dali

Bilel Jemaa
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -44%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 076
Bénéfice trades:
707 (65.70%)
Perte trades:
369 (34.29%)
Meilleure transaction:
127.62 EUR
Pire transaction:
-453.83 EUR
Bénéfice brut:
5 489.25 EUR (3 690 927 pips)
Perte brute:
-6 791.49 EUR (3 677 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (54.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
606.84 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
79.38%
Charge de dépôt maximale:
104.19%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
455 (42.29%)
Courts trades:
621 (57.71%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-1.21 EUR
Bénéfice moyen:
7.76 EUR
Perte moyenne:
-18.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-298.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 352.99 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-13.20%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 641.79 EUR
Maximal:
2 791.47 EUR (169.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.99% (2 780.46 EUR)
Par fonds propres:
37.42% (916.50 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
[NQ100] 1067
[CAC40] 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
[NQ100] -1.7K
[CAC40] 207
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
[NQ100] -87K
[CAC40] 100K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +127.62 EUR
Pire transaction: -454 EUR
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +54.00 EUR
Perte consécutive maximale: -298.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 17:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 18:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 17:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.31 16:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 19:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.16 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 19:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 16:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.06 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 16:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Senior Dali
30 USD par mois
-44%
0
0
USD
3.2K
EUR
29
0%
1 076
65%
79%
0.80
-1.21
EUR
65%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.