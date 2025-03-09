SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AurumPulseXAUUSD
Kent Vilandka

AurumPulseXAUUSD

Kent Vilandka
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
47 (35.07%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (64.93%)
En iyi işlem:
32.01 USD
En kötü işlem:
-7.77 USD
Brüt kâr:
542.88 USD (108 553 pips)
Brüt zarar:
-375.84 USD (75 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (43.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.09 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.05%
Maks. mevduat yükü:
17.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
77 (57.46%)
Satış işlemleri:
57 (42.54%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
11.55 USD
Ortalama zarar:
-4.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-42.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.41 USD (9)
Aylık büyüme:
25.94%
Yıllık tahmin:
314.68%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.57 USD
Maksimum:
65.37 USD (12.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.11% (65.37 USD)
Varlığa göre:
1.15% (5.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 134
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 167
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.01 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +43.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.41 USD

