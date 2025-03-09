SegnaliSezioni
Kent Vilandka

AurumPulseXAUUSD

Kent Vilandka
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
42 (33.60%)
Loss Trade:
83 (66.40%)
Best Trade:
32.01 USD
Worst Trade:
-7.77 USD
Profitto lordo:
482.89 USD (96 555 pips)
Perdita lorda:
-358.67 USD (71 702 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (43.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.09 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
0.05%
Massimo carico di deposito:
17.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
70 (56.00%)
Short Trade:
55 (44.00%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
11.50 USD
Perdita media:
-4.32 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-42.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-42.41 USD (9)
Crescita mensile:
16.48%
Previsione annuale:
199.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.57 USD
Massimale:
65.37 USD (12.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.11% (65.37 USD)
Per equità:
1.15% (5.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 124
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.01 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +43.86 USD
Massima perdita consecutiva: -42.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.14 00:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 01:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 00:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 06:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged
2025.05.19 12:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.18 23:48
No swaps are charged
2025.05.18 23:48
No swaps are charged
2025.05.16 10:10
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 02:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 02:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 05:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
