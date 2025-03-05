SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ruber Algo Passive
Rupert Almero Wilsenach

Ruber Algo Passive

Rupert Almero Wilsenach
0 inceleme
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -52%
VantageInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 978
Kârla kapanan işlemler:
1 220 (61.67%)
Zararla kapanan işlemler:
758 (38.32%)
En iyi işlem:
43.73 EUR
En kötü işlem:
-51.88 EUR
Brüt kâr:
3 894.48 EUR (1 952 506 pips)
Brüt zarar:
-3 279.87 EUR (239 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (49.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
149.47 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
82.90%
Maks. mevduat yükü:
34.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
1 293 (65.37%)
Satış işlemleri:
685 (34.63%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.31 EUR
Ortalama kâr:
3.19 EUR
Ortalama zarar:
-4.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-193.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-213.34 EUR (7)
Aylık büyüme:
6.31%
Yıllık tahmin:
76.73%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.59 EUR
Maksimum:
499.55 EUR (47.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.05% (34.55 EUR)
Varlığa göre:
46.29% (741.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 724
EURGBP+ 554
AUDCAD+ 466
XRPUSD 30
AUDNZD+ 22
EURJPY+ 17
EURUSD+ 16
CADCHF+ 15
USDCAD+ 14
GBPJPY+ 12
USDJPY+ 11
GBPCAD+ 10
NAS100 8
AUDUSD+ 7
USDCHF+ 7
XAGUSD 7
EURNZD+ 5
CADJPY+ 5
CHFJPY+ 4
NZDUSD+ 4
GBPUSD+ 4
EURAUD+ 3
NZDCAD+ 3
AUDJPY+ 2
EURCAD+ 1
GBPNZD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -8
EURGBP+ 293
AUDCAD+ 338
XRPUSD 119
AUDNZD+ 51
EURJPY+ -43
EURUSD+ -14
CADCHF+ -39
USDCAD+ 42
GBPJPY+ -8
USDJPY+ 10
GBPCAD+ 3
NAS100 32
AUDUSD+ 11
USDCHF+ -1
XAGUSD 3
EURNZD+ 5
CADJPY+ -24
CHFJPY+ 3
NZDUSD+ -1
GBPUSD+ -19
EURAUD+ 9
NZDCAD+ -1
AUDJPY+ -19
EURCAD+ -11
GBPNZD+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -994
EURGBP+ 8.4K
AUDCAD+ 9.8K
XRPUSD 15K
AUDNZD+ 7.7K
EURJPY+ -834
EURUSD+ -1K
CADCHF+ -1.4K
USDCAD+ 6K
GBPJPY+ -447
USDJPY+ 4.4K
GBPCAD+ 588
NAS100 31K
AUDUSD+ 1.1K
USDCHF+ -162
XAGUSD 64
EURNZD+ 791
CADJPY+ -3.5K
CHFJPY+ 338
NZDUSD+ 196
GBPUSD+ -1.3K
EURAUD+ 957
NZDCAD+ 72
AUDJPY+ -908
EURCAD+ -466
GBPNZD+ 615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.73 EUR
En kötü işlem: -52 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +49.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -193.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
14.23 × 47
VantageInternational-Live 4
16.49 × 231
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Scalping AUDCAD and EURGBP
Determines fair value gaps and opens initial trades Following trades are opened by martingale increasing lot for every second trade and dollar cost averaging with fixed % TP 
This algo brings in roughly 3-5% every 4 weeks**
**Above results Based on $2000 account using initial 0.01 LOT at 1:500 leverage (Standard RAW ECN Account)

Please look at track record to out yourself at ease. 

Disclaimer: Trading is high risk and results cannot Guarantee future returns
İnceleme yok
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 23:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 00:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ruber Algo Passive
Ayda 30 USD
-52%
0
0
USD
2K
EUR
74
58%
1 978
61%
83%
1.18
0.31
EUR
83%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.