İşlemler:
1 978
Kârla kapanan işlemler:
1 220 (61.67%)
Zararla kapanan işlemler:
758 (38.32%)
En iyi işlem:
43.73 EUR
En kötü işlem:
-51.88 EUR
Brüt kâr:
3 894.48 EUR (1 952 506 pips)
Brüt zarar:
-3 279.87 EUR (239 963 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (49.09 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
149.47 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
82.90%
Maks. mevduat yükü:
34.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.23
Alış işlemleri:
1 293 (65.37%)
Satış işlemleri:
685 (34.63%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.31 EUR
Ortalama kâr:
3.19 EUR
Ortalama zarar:
-4.33 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-193.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-213.34 EUR (7)
Aylık büyüme:
6.31%
Yıllık tahmin:
76.73%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.59 EUR
Maksimum:
499.55 EUR (47.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.05% (34.55 EUR)
Varlığa göre:
46.29% (741.97 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|724
|EURGBP+
|554
|AUDCAD+
|466
|XRPUSD
|30
|AUDNZD+
|22
|EURJPY+
|17
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|15
|USDCAD+
|14
|GBPJPY+
|12
|USDJPY+
|11
|GBPCAD+
|10
|NAS100
|8
|AUDUSD+
|7
|USDCHF+
|7
|XAGUSD
|7
|EURNZD+
|5
|CADJPY+
|5
|CHFJPY+
|4
|NZDUSD+
|4
|GBPUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDJPY+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPNZD+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-8
|EURGBP+
|293
|AUDCAD+
|338
|XRPUSD
|119
|AUDNZD+
|51
|EURJPY+
|-43
|EURUSD+
|-14
|CADCHF+
|-39
|USDCAD+
|42
|GBPJPY+
|-8
|USDJPY+
|10
|GBPCAD+
|3
|NAS100
|32
|AUDUSD+
|11
|USDCHF+
|-1
|XAGUSD
|3
|EURNZD+
|5
|CADJPY+
|-24
|CHFJPY+
|3
|NZDUSD+
|-1
|GBPUSD+
|-19
|EURAUD+
|9
|NZDCAD+
|-1
|AUDJPY+
|-19
|EURCAD+
|-11
|GBPNZD+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-994
|EURGBP+
|8.4K
|AUDCAD+
|9.8K
|XRPUSD
|15K
|AUDNZD+
|7.7K
|EURJPY+
|-834
|EURUSD+
|-1K
|CADCHF+
|-1.4K
|USDCAD+
|6K
|GBPJPY+
|-447
|USDJPY+
|4.4K
|GBPCAD+
|588
|NAS100
|31K
|AUDUSD+
|1.1K
|USDCHF+
|-162
|XAGUSD
|64
|EURNZD+
|791
|CADJPY+
|-3.5K
|CHFJPY+
|338
|NZDUSD+
|196
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURAUD+
|957
|NZDCAD+
|72
|AUDJPY+
|-908
|EURCAD+
|-466
|GBPNZD+
|615
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +43.73 EUR
En kötü işlem: -52 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +49.09 EUR
Maksimum ardışık zarar: -193.89 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Scalping AUDCAD and EURGBP
Determines fair value gaps and opens initial trades Following trades are opened by martingale increasing lot for every second trade and dollar cost averaging with fixed % TP
This algo brings in roughly 3-5% every 4 weeks**
**Above results Based on $2000 account using initial 0.01 LOT at 1:500 leverage (Standard RAW ECN Account)
Please look at track record to out yourself at ease.
Disclaimer: Trading is high risk and results cannot Guarantee future returns
