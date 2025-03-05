- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 976
Bénéfice trades:
1 219 (61.69%)
Perte trades:
757 (38.31%)
Meilleure transaction:
43.73 EUR
Pire transaction:
-51.88 EUR
Bénéfice brut:
3 891.63 EUR (1 952 382 pips)
Perte brute:
-3 279.48 EUR (239 938 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (49.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
149.47 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
82.90%
Charge de dépôt maximale:
34.90%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
1 293 (65.44%)
Courts trades:
683 (34.56%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.31 EUR
Bénéfice moyen:
3.19 EUR
Perte moyenne:
-4.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
26 (-193.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-213.34 EUR (7)
Croissance mensuelle:
7.31%
Prévision annuelle:
88.70%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.59 EUR
Maximal:
499.55 EUR (47.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.05% (34.55 EUR)
Par fonds propres:
46.29% (741.97 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|724
|EURGBP+
|552
|AUDCAD+
|466
|XRPUSD
|30
|AUDNZD+
|22
|EURJPY+
|17
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|15
|USDCAD+
|14
|GBPJPY+
|12
|USDJPY+
|11
|GBPCAD+
|10
|NAS100
|8
|AUDUSD+
|7
|USDCHF+
|7
|XAGUSD
|7
|EURNZD+
|5
|CADJPY+
|5
|CHFJPY+
|4
|NZDUSD+
|4
|GBPUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDJPY+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPNZD+
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|-8
|EURGBP+
|291
|AUDCAD+
|338
|XRPUSD
|119
|AUDNZD+
|51
|EURJPY+
|-43
|EURUSD+
|-14
|CADCHF+
|-39
|USDCAD+
|42
|GBPJPY+
|-8
|USDJPY+
|10
|GBPCAD+
|3
|NAS100
|32
|AUDUSD+
|11
|USDCHF+
|-1
|XAGUSD
|3
|EURNZD+
|5
|CADJPY+
|-24
|CHFJPY+
|3
|NZDUSD+
|-1
|GBPUSD+
|-19
|EURAUD+
|9
|NZDCAD+
|-1
|AUDJPY+
|-19
|EURCAD+
|-11
|GBPNZD+
|4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|-994
|EURGBP+
|8.3K
|AUDCAD+
|9.8K
|XRPUSD
|15K
|AUDNZD+
|7.7K
|EURJPY+
|-834
|EURUSD+
|-1K
|CADCHF+
|-1.4K
|USDCAD+
|6K
|GBPJPY+
|-447
|USDJPY+
|4.4K
|GBPCAD+
|588
|NAS100
|31K
|AUDUSD+
|1.1K
|USDCHF+
|-162
|XAGUSD
|64
|EURNZD+
|791
|CADJPY+
|-3.5K
|CHFJPY+
|338
|NZDUSD+
|196
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURAUD+
|957
|NZDCAD+
|72
|AUDJPY+
|-908
|EURCAD+
|-466
|GBPNZD+
|615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +43.73 EUR
Pire transaction: -52 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +49.09 EUR
Perte consécutive maximale: -193.89 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
FXGT-Live
|1.00 × 3
VantageInternational-Live
|14.23 × 47
VantageInternational-Live 4
|16.49 × 231
Scalping AUDCAD and EURGBP
Determines fair value gaps and opens initial trades Following trades are opened by martingale increasing lot for every second trade and dollar cost averaging with fixed % TP
This algo brings in roughly 3-5% every 4 weeks**
**Above results Based on $2000 account using initial 0.01 LOT at 1:500 leverage (Standard RAW ECN Account)
Please look at track record to out yourself at ease.
Disclaimer: Trading is high risk and results cannot Guarantee future returns
