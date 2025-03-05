SignauxSections
Rupert Almero Wilsenach

Ruber Algo Passive

Rupert Almero Wilsenach
0 avis
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -52%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 976
Bénéfice trades:
1 219 (61.69%)
Perte trades:
757 (38.31%)
Meilleure transaction:
43.73 EUR
Pire transaction:
-51.88 EUR
Bénéfice brut:
3 891.63 EUR (1 952 382 pips)
Perte brute:
-3 279.48 EUR (239 938 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (49.09 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
149.47 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
82.90%
Charge de dépôt maximale:
34.90%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.23
Longs trades:
1 293 (65.44%)
Courts trades:
683 (34.56%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.31 EUR
Bénéfice moyen:
3.19 EUR
Perte moyenne:
-4.33 EUR
Pertes consécutives maximales:
26 (-193.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-213.34 EUR (7)
Croissance mensuelle:
7.31%
Prévision annuelle:
88.70%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.59 EUR
Maximal:
499.55 EUR (47.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.05% (34.55 EUR)
Par fonds propres:
46.29% (741.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 724
EURGBP+ 552
AUDCAD+ 466
XRPUSD 30
AUDNZD+ 22
EURJPY+ 17
EURUSD+ 16
CADCHF+ 15
USDCAD+ 14
GBPJPY+ 12
USDJPY+ 11
GBPCAD+ 10
NAS100 8
AUDUSD+ 7
USDCHF+ 7
XAGUSD 7
EURNZD+ 5
CADJPY+ 5
CHFJPY+ 4
NZDUSD+ 4
GBPUSD+ 4
EURAUD+ 3
NZDCAD+ 3
AUDJPY+ 2
EURCAD+ 1
GBPNZD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -8
EURGBP+ 291
AUDCAD+ 338
XRPUSD 119
AUDNZD+ 51
EURJPY+ -43
EURUSD+ -14
CADCHF+ -39
USDCAD+ 42
GBPJPY+ -8
USDJPY+ 10
GBPCAD+ 3
NAS100 32
AUDUSD+ 11
USDCHF+ -1
XAGUSD 3
EURNZD+ 5
CADJPY+ -24
CHFJPY+ 3
NZDUSD+ -1
GBPUSD+ -19
EURAUD+ 9
NZDCAD+ -1
AUDJPY+ -19
EURCAD+ -11
GBPNZD+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -994
EURGBP+ 8.3K
AUDCAD+ 9.8K
XRPUSD 15K
AUDNZD+ 7.7K
EURJPY+ -834
EURUSD+ -1K
CADCHF+ -1.4K
USDCAD+ 6K
GBPJPY+ -447
USDJPY+ 4.4K
GBPCAD+ 588
NAS100 31K
AUDUSD+ 1.1K
USDCHF+ -162
XAGUSD 64
EURNZD+ 791
CADJPY+ -3.5K
CHFJPY+ 338
NZDUSD+ 196
GBPUSD+ -1.3K
EURAUD+ 957
NZDCAD+ 72
AUDJPY+ -908
EURCAD+ -466
GBPNZD+ 615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +43.73 EUR
Pire transaction: -52 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +49.09 EUR
Perte consécutive maximale: -193.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
14.23 × 47
VantageInternational-Live 4
16.49 × 231
Scalping AUDCAD and EURGBP
Determines fair value gaps and opens initial trades Following trades are opened by martingale increasing lot for every second trade and dollar cost averaging with fixed % TP 
This algo brings in roughly 3-5% every 4 weeks**
**Above results Based on $2000 account using initial 0.01 LOT at 1:500 leverage (Standard RAW ECN Account)

Please look at track record to out yourself at ease. 

Disclaimer: Trading is high risk and results cannot Guarantee future returns
Aucun avis
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 23:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 00:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
