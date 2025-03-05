- Crescita
Trade:
1 978
Profit Trade:
1 220 (61.67%)
Loss Trade:
758 (38.32%)
Best Trade:
43.73 EUR
Worst Trade:
-51.88 EUR
Profitto lordo:
3 894.48 EUR (1 952 506 pips)
Perdita lorda:
-3 279.87 EUR (239 963 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (49.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
149.47 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
82.90%
Massimo carico di deposito:
34.90%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
1 293 (65.37%)
Short Trade:
685 (34.63%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.31 EUR
Profitto medio:
3.19 EUR
Perdita media:
-4.33 EUR
Massime perdite consecutive:
26 (-193.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-213.34 EUR (7)
Crescita mensile:
6.80%
Previsione annuale:
86.12%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.59 EUR
Massimale:
499.55 EUR (47.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.05% (34.55 EUR)
Per equità:
46.29% (741.97 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|724
|EURGBP+
|554
|AUDCAD+
|466
|XRPUSD
|30
|AUDNZD+
|22
|EURJPY+
|17
|EURUSD+
|16
|CADCHF+
|15
|USDCAD+
|14
|GBPJPY+
|12
|USDJPY+
|11
|GBPCAD+
|10
|NAS100
|8
|AUDUSD+
|7
|USDCHF+
|7
|XAGUSD
|7
|EURNZD+
|5
|CADJPY+
|5
|CHFJPY+
|4
|NZDUSD+
|4
|GBPUSD+
|4
|EURAUD+
|3
|NZDCAD+
|3
|AUDJPY+
|2
|EURCAD+
|1
|GBPNZD+
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-8
|EURGBP+
|293
|AUDCAD+
|338
|XRPUSD
|119
|AUDNZD+
|51
|EURJPY+
|-43
|EURUSD+
|-14
|CADCHF+
|-39
|USDCAD+
|42
|GBPJPY+
|-8
|USDJPY+
|10
|GBPCAD+
|3
|NAS100
|32
|AUDUSD+
|11
|USDCHF+
|-1
|XAGUSD
|3
|EURNZD+
|5
|CADJPY+
|-24
|CHFJPY+
|3
|NZDUSD+
|-1
|GBPUSD+
|-19
|EURAUD+
|9
|NZDCAD+
|-1
|AUDJPY+
|-19
|EURCAD+
|-11
|GBPNZD+
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-994
|EURGBP+
|8.4K
|AUDCAD+
|9.8K
|XRPUSD
|15K
|AUDNZD+
|7.7K
|EURJPY+
|-834
|EURUSD+
|-1K
|CADCHF+
|-1.4K
|USDCAD+
|6K
|GBPJPY+
|-447
|USDJPY+
|4.4K
|GBPCAD+
|588
|NAS100
|31K
|AUDUSD+
|1.1K
|USDCHF+
|-162
|XAGUSD
|64
|EURNZD+
|791
|CADJPY+
|-3.5K
|CHFJPY+
|338
|NZDUSD+
|196
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURAUD+
|957
|NZDCAD+
|72
|AUDJPY+
|-908
|EURCAD+
|-466
|GBPNZD+
|615
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|14.23 × 47
|
VantageInternational-Live 4
|16.49 × 231
Scalping AUDCAD and EURGBP
Determines fair value gaps and opens initial trades Following trades are opened by martingale increasing lot for every second trade and dollar cost averaging with fixed % TP
This algo brings in roughly 3-5% every 4 weeks**
**Above results Based on $2000 account using initial 0.01 LOT at 1:500 leverage (Standard RAW ECN Account)
Please look at track record to out yourself at ease.
Disclaimer: Trading is high risk and results cannot Guarantee future returns
