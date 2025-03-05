SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ruber Algo Passive
Rupert Almero Wilsenach

Ruber Algo Passive

Rupert Almero Wilsenach
0 recensioni
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -52%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 978
Profit Trade:
1 220 (61.67%)
Loss Trade:
758 (38.32%)
Best Trade:
43.73 EUR
Worst Trade:
-51.88 EUR
Profitto lordo:
3 894.48 EUR (1 952 506 pips)
Perdita lorda:
-3 279.87 EUR (239 963 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (49.09 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
149.47 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
82.90%
Massimo carico di deposito:
34.90%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
1 293 (65.37%)
Short Trade:
685 (34.63%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.31 EUR
Profitto medio:
3.19 EUR
Perdita media:
-4.33 EUR
Massime perdite consecutive:
26 (-193.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-213.34 EUR (7)
Crescita mensile:
6.80%
Previsione annuale:
86.12%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.59 EUR
Massimale:
499.55 EUR (47.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.05% (34.55 EUR)
Per equità:
46.29% (741.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 724
EURGBP+ 554
AUDCAD+ 466
XRPUSD 30
AUDNZD+ 22
EURJPY+ 17
EURUSD+ 16
CADCHF+ 15
USDCAD+ 14
GBPJPY+ 12
USDJPY+ 11
GBPCAD+ 10
NAS100 8
AUDUSD+ 7
USDCHF+ 7
XAGUSD 7
EURNZD+ 5
CADJPY+ 5
CHFJPY+ 4
NZDUSD+ 4
GBPUSD+ 4
EURAUD+ 3
NZDCAD+ 3
AUDJPY+ 2
EURCAD+ 1
GBPNZD+ 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -8
EURGBP+ 293
AUDCAD+ 338
XRPUSD 119
AUDNZD+ 51
EURJPY+ -43
EURUSD+ -14
CADCHF+ -39
USDCAD+ 42
GBPJPY+ -8
USDJPY+ 10
GBPCAD+ 3
NAS100 32
AUDUSD+ 11
USDCHF+ -1
XAGUSD 3
EURNZD+ 5
CADJPY+ -24
CHFJPY+ 3
NZDUSD+ -1
GBPUSD+ -19
EURAUD+ 9
NZDCAD+ -1
AUDJPY+ -19
EURCAD+ -11
GBPNZD+ 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -994
EURGBP+ 8.4K
AUDCAD+ 9.8K
XRPUSD 15K
AUDNZD+ 7.7K
EURJPY+ -834
EURUSD+ -1K
CADCHF+ -1.4K
USDCAD+ 6K
GBPJPY+ -447
USDJPY+ 4.4K
GBPCAD+ 588
NAS100 31K
AUDUSD+ 1.1K
USDCHF+ -162
XAGUSD 64
EURNZD+ 791
CADJPY+ -3.5K
CHFJPY+ 338
NZDUSD+ 196
GBPUSD+ -1.3K
EURAUD+ 957
NZDCAD+ 72
AUDJPY+ -908
EURCAD+ -466
GBPNZD+ 615
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.73 EUR
Worst Trade: -52 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +49.09 EUR
Massima perdita consecutiva: -193.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
FXGT-Live
1.00 × 3
VantageInternational-Live
14.23 × 47
VantageInternational-Live 4
16.49 × 231
Scalping AUDCAD and EURGBP
Determines fair value gaps and opens initial trades Following trades are opened by martingale increasing lot for every second trade and dollar cost averaging with fixed % TP 
This algo brings in roughly 3-5% every 4 weeks**
**Above results Based on $2000 account using initial 0.01 LOT at 1:500 leverage (Standard RAW ECN Account)

Please look at track record to out yourself at ease. 

Disclaimer: Trading is high risk and results cannot Guarantee future returns
Non ci sono recensioni
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 11:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 23:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 00:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 23:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
