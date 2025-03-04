- Büyüme
İşlemler:
482
Kârla kapanan işlemler:
379 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (21.37%)
En iyi işlem:
5.04 AUD
En kötü işlem:
-8.43 AUD
Brüt kâr:
198.26 AUD (11 198 pips)
Brüt zarar:
-202.88 AUD (7 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (10.96 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
11.86 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
2.88%
Maks. mevduat yükü:
13.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
256 (53.11%)
Satış işlemleri:
226 (46.89%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.01 AUD
Ortalama kâr:
0.52 AUD
Ortalama zarar:
-1.97 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.96 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.08 AUD (2)
Aylık büyüme:
-21.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.44 AUD
Maksimum:
33.31 AUD (26.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.00% (33.17 AUD)
Varlığa göre:
6.41% (5.46 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|219
|USDJPY
|153
|AUDUSD
|96
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-15
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.3K
|USDJPY
|592
|AUDUSD
|342
|GBPUSD
|-326
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.04 AUD
En kötü işlem: -8 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.96 AUD
Maksimum ardışık zarar: -8.96 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 22
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 90
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.80 × 7436
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 4760
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.09 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 159
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
