Bangshan Sun

BO Simplified

Bangshan Sun
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
482
Kârla kapanan işlemler:
379 (78.63%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (21.37%)
En iyi işlem:
5.04 AUD
En kötü işlem:
-8.43 AUD
Brüt kâr:
198.26 AUD (11 198 pips)
Brüt zarar:
-202.88 AUD (7 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (10.96 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
11.86 AUD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
2.88%
Maks. mevduat yükü:
13.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
256 (53.11%)
Satış işlemleri:
226 (46.89%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.01 AUD
Ortalama kâr:
0.52 AUD
Ortalama zarar:
-1.97 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.96 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.08 AUD (2)
Aylık büyüme:
-21.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.44 AUD
Maksimum:
33.31 AUD (26.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.00% (33.17 AUD)
Varlığa göre:
6.41% (5.46 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 219
USDJPY 153
AUDUSD 96
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 19
USDJPY -15
AUDUSD -2
GBPUSD -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.3K
USDJPY 592
AUDUSD 342
GBPUSD -326
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.04 AUD
En kötü işlem: -8 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.96 AUD
Maksimum ardışık zarar: -8.96 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 22
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 3
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
VantageInternational-Live 4
0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 7436
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 4760
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.09 × 32
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 159
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
İnceleme yok
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 13:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.12 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 08:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.05 07:33
Share of trading days is too low
2025.03.05 07:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.05 07:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.05 06:30
Share of trading days is too low
2025.03.05 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.05 06:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.04 23:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 23:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 23:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.04 23:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.04 23:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
