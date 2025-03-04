Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1 0.00 × 22 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 itexsys-Platform 0.00 × 3 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 ICTrading-MT5-4 0.30 × 10 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 Exness-MT5Real10 0.40 × 10 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FusionMarkets-Live 0.61 × 174 VantageInternational-Live 4 0.70 × 90 TitanFX-MT5-01 0.75 × 16 ICMarketsSC-MT5-2 0.80 × 7436 ICMarketsSC-MT5-4 0.87 × 4753 OxSecurities-Live 1.00 × 3 Alpari-MT5 1.04 × 54 BlackBullMarkets-Live 1.09 × 32 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 Exness-MT5Real5 1.14 × 35 ICMarketsSC-MT5 1.15 × 159 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 37 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou