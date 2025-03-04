SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BO Simplified
Bangshan Sun

BO Simplified

Bangshan Sun
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
482
Profit Trade:
379 (78.63%)
Loss Trade:
103 (21.37%)
Best Trade:
5.04 AUD
Worst Trade:
-8.43 AUD
Profitto lordo:
198.26 AUD (11 198 pips)
Perdita lorda:
-202.88 AUD (7 314 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (10.96 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
11.86 AUD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
13.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
256 (53.11%)
Short Trade:
226 (46.89%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.01 AUD
Profitto medio:
0.52 AUD
Perdita media:
-1.97 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.96 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-11.08 AUD (2)
Crescita mensile:
-21.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.44 AUD
Massimale:
33.31 AUD (26.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.00% (33.17 AUD)
Per equità:
6.41% (5.46 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 219
USDJPY 153
AUDUSD 96
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 19
USDJPY -15
AUDUSD -2
GBPUSD -5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.3K
USDJPY 592
AUDUSD 342
GBPUSD -326
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.04 AUD
Worst Trade: -8 AUD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.96 AUD
Massima perdita consecutiva: -8.96 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Opogroup-Server1
0.00 × 22
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 3
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.61 × 174
VantageInternational-Live 4
0.70 × 90
TitanFX-MT5-01
0.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 7436
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 4760
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.09 × 32
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 159
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
37 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 13:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.12 17:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.06 16:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.06 08:45
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.05 07:33
Share of trading days is too low
2025.03.05 07:33
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.05 07:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.05 06:30
Share of trading days is too low
2025.03.05 06:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.05 06:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.03.04 23:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 23:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.04 23:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.04 23:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.04 23:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BO Simplified
30USD al mese
-5%
0
0
USD
95
AUD
30
100%
482
78%
3%
0.97
-0.01
AUD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.