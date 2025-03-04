- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
482
Profit Trade:
379 (78.63%)
Loss Trade:
103 (21.37%)
Best Trade:
5.04 AUD
Worst Trade:
-8.43 AUD
Profitto lordo:
198.26 AUD (11 198 pips)
Perdita lorda:
-202.88 AUD (7 314 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (10.96 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
11.86 AUD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
13.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
256 (53.11%)
Short Trade:
226 (46.89%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.01 AUD
Profitto medio:
0.52 AUD
Perdita media:
-1.97 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.96 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-11.08 AUD (2)
Crescita mensile:
-21.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.44 AUD
Massimale:
33.31 AUD (26.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.00% (33.17 AUD)
Per equità:
6.41% (5.46 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|219
|USDJPY
|153
|AUDUSD
|96
|GBPUSD
|14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-15
|AUDUSD
|-2
|GBPUSD
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.3K
|USDJPY
|592
|AUDUSD
|342
|GBPUSD
|-326
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.04 AUD
Worst Trade: -8 AUD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.96 AUD
Massima perdita consecutiva: -8.96 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 22
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 174
|
VantageInternational-Live 4
|0.70 × 90
|
TitanFX-MT5-01
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.80 × 7436
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 4760
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.09 × 32
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 159
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
