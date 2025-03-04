- Büyüme
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
608 (88.11%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (11.88%)
En iyi işlem:
2 931.25 USD
En kötü işlem:
-1 243.11 USD
Brüt kâr:
38 379.62 USD (79 944 pips)
Brüt zarar:
-21 834.31 USD (67 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (1 074.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 931.25 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
91.35%
Maks. mevduat yükü:
41.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.01
Alış işlemleri:
345 (50.00%)
Satış işlemleri:
345 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
23.98 USD
Ortalama kâr:
63.12 USD
Ortalama zarar:
-266.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 751.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 751.72 USD (3)
Aylık büyüme:
3.29%
Yıllık tahmin:
43.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 751.72 USD (14.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.81% (2 751.72 USD)
Varlığa göre:
69.77% (5 175.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDgmp
|318
|AUDUSDgmp
|246
|EURGBPgmp
|125
|XAUUSDgmp
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDgmp
|8.1K
|AUDUSDgmp
|5.9K
|EURGBPgmp
|2.5K
|XAUUSDgmp
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDgmp
|1.8K
|AUDUSDgmp
|9.8K
|EURGBPgmp
|1.1K
|XAUUSDgmp
|-21
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
En iyi işlem: +2 931.25 USD
En kötü işlem: -1 243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 074.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 751.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
