Roni Ismaryanto

Uwais151

Roni Ismaryanto
0 inceleme
Güvenilirlik
116 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 748%
GMI-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
690
Kârla kapanan işlemler:
608 (88.11%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (11.88%)
En iyi işlem:
2 931.25 USD
En kötü işlem:
-1 243.11 USD
Brüt kâr:
38 379.62 USD (79 944 pips)
Brüt zarar:
-21 834.31 USD (67 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (1 074.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 931.25 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
91.35%
Maks. mevduat yükü:
41.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.01
Alış işlemleri:
345 (50.00%)
Satış işlemleri:
345 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
23.98 USD
Ortalama kâr:
63.12 USD
Ortalama zarar:
-266.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 751.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 751.72 USD (3)
Aylık büyüme:
3.29%
Yıllık tahmin:
43.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 751.72 USD (14.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.81% (2 751.72 USD)
Varlığa göre:
69.77% (5 175.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDgmp 318
AUDUSDgmp 246
EURGBPgmp 125
XAUUSDgmp 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDgmp 8.1K
AUDUSDgmp 5.9K
EURGBPgmp 2.5K
XAUUSDgmp 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDgmp 1.8K
AUDUSDgmp 9.8K
EURGBPgmp 1.1K
XAUUSDgmp -21
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 931.25 USD
En kötü işlem: -1 243 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 074.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 751.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
