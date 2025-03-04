- Crescita
Trade:
690
Profit Trade:
608 (88.11%)
Loss Trade:
82 (11.88%)
Best Trade:
2 931.25 USD
Worst Trade:
-1 243.11 USD
Profitto lordo:
38 379.62 USD (79 944 pips)
Perdita lorda:
-21 834.31 USD (67 305 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (1 074.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 931.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
91.35%
Massimo carico di deposito:
41.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.01
Long Trade:
345 (50.00%)
Short Trade:
345 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
23.98 USD
Profitto medio:
63.12 USD
Perdita media:
-266.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 751.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 751.72 USD (3)
Crescita mensile:
3.29%
Previsione annuale:
43.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 751.72 USD (14.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.81% (2 751.72 USD)
Per equità:
69.77% (5 175.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDgmp
|318
|AUDUSDgmp
|246
|EURGBPgmp
|125
|XAUUSDgmp
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDgmp
|8.1K
|AUDUSDgmp
|5.9K
|EURGBPgmp
|2.5K
|XAUUSDgmp
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDgmp
|1.8K
|AUDUSDgmp
|9.8K
|EURGBPgmp
|1.1K
|XAUUSDgmp
|-21
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +2 931.25 USD
Worst Trade: -1 243 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 074.94 USD
Massima perdita consecutiva: -2 751.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
