Uwais151

0 recensioni
Affidabilità
116 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 748%
GMI-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
608 (88.11%)
Loss Trade:
82 (11.88%)
Best Trade:
2 931.25 USD
Worst Trade:
-1 243.11 USD
Profitto lordo:
38 379.62 USD (79 944 pips)
Perdita lorda:
-21 834.31 USD (67 305 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (1 074.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 931.25 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
91.35%
Massimo carico di deposito:
41.67%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.01
Long Trade:
345 (50.00%)
Short Trade:
345 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
23.98 USD
Profitto medio:
63.12 USD
Perdita media:
-266.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 751.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 751.72 USD (3)
Crescita mensile:
3.29%
Previsione annuale:
43.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 751.72 USD (14.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.81% (2 751.72 USD)
Per equità:
69.77% (5 175.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDgmp 318
AUDUSDgmp 246
EURGBPgmp 125
XAUUSDgmp 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDgmp 8.1K
AUDUSDgmp 5.9K
EURGBPgmp 2.5K
XAUUSDgmp 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDgmp 1.8K
AUDUSDgmp 9.8K
EURGBPgmp 1.1K
XAUUSDgmp -21
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 931.25 USD
Worst Trade: -1 243 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 074.94 USD
Massima perdita consecutiva: -2 751.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GMI-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.13 06:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 04:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
