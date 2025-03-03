SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Old dogs never die
Jeremy Lloyd Dancer

Old dogs never die

Jeremy Lloyd Dancer
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
169 (46.04%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (53.95%)
En iyi işlem:
1 063.00 USD
En kötü işlem:
-741.00 USD
Brüt kâr:
12 213.92 USD (92 307 pips)
Brüt zarar:
-15 663.21 USD (293 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (429.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 077.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
25.77%
Maks. mevduat yükü:
7.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
142 (38.69%)
Satış işlemleri:
225 (61.31%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-9.40 USD
Ortalama kâr:
72.27 USD
Ortalama zarar:
-79.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 130.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 733.75 USD (6)
Aylık büyüme:
1.47%
Yıllık tahmin:
18.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 638.87 USD
Maksimum:
5 320.02 USD (72.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.77% (5 320.02 USD)
Varlığa göre:
4.27% (780.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 187
GBPJPY 59
EURUSD 21
USDJPY 17
US30 14
AUDUSD 13
AUDJPY 13
EURJPY 13
GBPUSD 7
GBPAUD 7
NZDUSD 6
EURAUD 5
EURNZD 3
GBPNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -4.7K
GBPJPY -198
EURUSD 2K
USDJPY 622
US30 -308
AUDUSD 589
AUDJPY -416
EURJPY -26
GBPUSD -460
GBPAUD 39
NZDUSD -629
EURAUD -9
EURNZD 19
GBPNZD 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4K
GBPJPY 8.3K
EURUSD -1.6K
USDJPY 1.5K
US30 -202K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -3K
EURJPY -836
GBPUSD -884
GBPAUD 614
NZDUSD -2.8K
EURAUD -614
EURNZD 586
GBPNZD 692
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 063.00 USD
En kötü işlem: -741 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +429.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 130.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.15 × 13
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarkets-MT5
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 180
OctaFX-Real2
1.07 × 29
itexsys-Platform
1.17 × 6
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 05:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 04:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 03:19
Share of trading days is too low
2025.03.04 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 18:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
