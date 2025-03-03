- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
367
Kârla kapanan işlemler:
169 (46.04%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (53.95%)
En iyi işlem:
1 063.00 USD
En kötü işlem:
-741.00 USD
Brüt kâr:
12 213.92 USD (92 307 pips)
Brüt zarar:
-15 663.21 USD (293 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (429.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 077.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
25.77%
Maks. mevduat yükü:
7.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.65
Alış işlemleri:
142 (38.69%)
Satış işlemleri:
225 (61.31%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-9.40 USD
Ortalama kâr:
72.27 USD
Ortalama zarar:
-79.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-1 130.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 733.75 USD (6)
Aylık büyüme:
1.47%
Yıllık tahmin:
18.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 638.87 USD
Maksimum:
5 320.02 USD (72.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.77% (5 320.02 USD)
Varlığa göre:
4.27% (780.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|GBPJPY
|59
|EURUSD
|21
|USDJPY
|17
|US30
|14
|AUDUSD
|13
|AUDJPY
|13
|EURJPY
|13
|GBPUSD
|7
|GBPAUD
|7
|NZDUSD
|6
|EURAUD
|5
|EURNZD
|3
|GBPNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPJPY
|-198
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|622
|US30
|-308
|AUDUSD
|589
|AUDJPY
|-416
|EURJPY
|-26
|GBPUSD
|-460
|GBPAUD
|39
|NZDUSD
|-629
|EURAUD
|-9
|EURNZD
|19
|GBPNZD
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4K
|GBPJPY
|8.3K
|EURUSD
|-1.6K
|USDJPY
|1.5K
|US30
|-202K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-3K
|EURJPY
|-836
|GBPUSD
|-884
|GBPAUD
|614
|NZDUSD
|-2.8K
|EURAUD
|-614
|EURNZD
|586
|GBPNZD
|692
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 063.00 USD
En kötü işlem: -741 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +429.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 130.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.15 × 13
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.71 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 180
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
itexsys-Platform
|1.17 × 6
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
-16%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
30
0%
367
46%
26%
0.77
-9.40
USD
USD
26%
1:500