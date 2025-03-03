SignauxSections
Old dogs never die
Jeremy Lloyd Dancer

Old dogs never die

Jeremy Lloyd Dancer
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
366
Bénéfice trades:
168 (45.90%)
Perte trades:
198 (54.10%)
Meilleure transaction:
1 063.00 USD
Pire transaction:
-741.00 USD
Bénéfice brut:
12 128.97 USD (90 609 pips)
Perte brute:
-15 663.21 USD (293 938 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (429.92 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 077.00 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
25.77%
Charge de dépôt maximale:
7.03%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
141 (38.52%)
Courts trades:
225 (61.48%)
Facteur de profit:
0.77
Rendement attendu:
-9.66 USD
Bénéfice moyen:
72.20 USD
Perte moyenne:
-79.11 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-1 130.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 733.75 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.63%
Prévision annuelle:
19.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 638.87 USD
Maximal:
5 320.02 USD (72.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.77% (5 320.02 USD)
Par fonds propres:
4.27% (780.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 186
GBPJPY 59
EURUSD 21
USDJPY 17
US30 14
AUDUSD 13
AUDJPY 13
EURJPY 13
GBPUSD 7
GBPAUD 7
NZDUSD 6
EURAUD 5
EURNZD 3
GBPNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -4.8K
GBPJPY -198
EURUSD 2K
USDJPY 622
US30 -308
AUDUSD 589
AUDJPY -416
EURJPY -26
GBPUSD -460
GBPAUD 39
NZDUSD -629
EURAUD -9
EURNZD 19
GBPNZD 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.7K
GBPJPY 8.3K
EURUSD -1.6K
USDJPY 1.5K
US30 -202K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -3K
EURJPY -836
GBPUSD -884
GBPAUD 614
NZDUSD -2.8K
EURAUD -614
EURNZD 586
GBPNZD 692
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 063.00 USD
Pire transaction: -741 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +429.92 USD
Perte consécutive maximale: -1 130.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.15 × 13
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarkets-MT5
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 180
OctaFX-Real2
1.07 × 29
itexsys-Platform
1.17 × 6
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
77 plus...
Aucun avis
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 05:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 04:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 03:19
Share of trading days is too low
2025.03.04 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 18:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Old dogs never die
75 USD par mois
-16%
0
0
USD
16K
USD
30
0%
366
45%
26%
0.77
-9.66
USD
26%
1:500
Copier

