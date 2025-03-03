- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
169 (46.04%)
Loss Trade:
198 (53.95%)
Best Trade:
1 063.00 USD
Worst Trade:
-741.00 USD
Profitto lordo:
12 213.92 USD (92 307 pips)
Perdita lorda:
-15 663.21 USD (293 938 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (429.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 077.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
25.77%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
142 (38.69%)
Short Trade:
225 (61.31%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-9.40 USD
Profitto medio:
72.27 USD
Perdita media:
-79.11 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 130.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 733.75 USD (6)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
18.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 638.87 USD
Massimale:
5 320.02 USD (72.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.77% (5 320.02 USD)
Per equità:
4.27% (780.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|GBPJPY
|59
|EURUSD
|21
|USDJPY
|17
|US30
|14
|AUDUSD
|13
|AUDJPY
|13
|EURJPY
|13
|GBPUSD
|7
|GBPAUD
|7
|NZDUSD
|6
|EURAUD
|5
|EURNZD
|3
|GBPNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-4.7K
|GBPJPY
|-198
|EURUSD
|2K
|USDJPY
|622
|US30
|-308
|AUDUSD
|589
|AUDJPY
|-416
|EURJPY
|-26
|GBPUSD
|-460
|GBPAUD
|39
|NZDUSD
|-629
|EURAUD
|-9
|EURNZD
|19
|GBPNZD
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4K
|GBPJPY
|8.3K
|EURUSD
|-1.6K
|USDJPY
|1.5K
|US30
|-202K
|AUDUSD
|2.5K
|AUDJPY
|-3K
|EURJPY
|-836
|GBPUSD
|-884
|GBPAUD
|614
|NZDUSD
|-2.8K
|EURAUD
|-614
|EURNZD
|586
|GBPNZD
|692
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 063.00 USD
Worst Trade: -741 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +429.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1 130.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.15 × 13
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.71 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.07 × 180
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
itexsys-Platform
|1.17 × 6
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
