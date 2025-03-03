SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Old dogs never die
Jeremy Lloyd Dancer

Old dogs never die

Jeremy Lloyd Dancer
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
367
Profit Trade:
169 (46.04%)
Loss Trade:
198 (53.95%)
Best Trade:
1 063.00 USD
Worst Trade:
-741.00 USD
Profitto lordo:
12 213.92 USD (92 307 pips)
Perdita lorda:
-15 663.21 USD (293 938 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (429.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 077.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
25.77%
Massimo carico di deposito:
7.03%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
142 (38.69%)
Short Trade:
225 (61.31%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-9.40 USD
Profitto medio:
72.27 USD
Perdita media:
-79.11 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 130.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 733.75 USD (6)
Crescita mensile:
1.55%
Previsione annuale:
18.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 638.87 USD
Massimale:
5 320.02 USD (72.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.77% (5 320.02 USD)
Per equità:
4.27% (780.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 187
GBPJPY 59
EURUSD 21
USDJPY 17
US30 14
AUDUSD 13
AUDJPY 13
EURJPY 13
GBPUSD 7
GBPAUD 7
NZDUSD 6
EURAUD 5
EURNZD 3
GBPNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4.7K
GBPJPY -198
EURUSD 2K
USDJPY 622
US30 -308
AUDUSD 589
AUDJPY -416
EURJPY -26
GBPUSD -460
GBPAUD 39
NZDUSD -629
EURAUD -9
EURNZD 19
GBPNZD 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4K
GBPJPY 8.3K
EURUSD -1.6K
USDJPY 1.5K
US30 -202K
AUDUSD 2.5K
AUDJPY -3K
EURJPY -836
GBPUSD -884
GBPAUD 614
NZDUSD -2.8K
EURAUD -614
EURNZD 586
GBPNZD 692
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 063.00 USD
Worst Trade: -741 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +429.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1 130.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.15 × 13
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ICMarkets-MT5
0.71 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 180
OctaFX-Real2
1.07 × 29
itexsys-Platform
1.17 × 6
Hankotrade-Live
1.20 × 5
VTMarkets-Live
1.25 × 4
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
77 più
Non ci sono recensioni
2025.07.07 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 04:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 17:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 05:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.01 04:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.11 12:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.04 03:19
Share of trading days is too low
2025.03.04 03:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.03 18:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
