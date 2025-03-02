SinyallerBölümler
Huu Tai Hoang

Never1

Huu Tai Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Axi-US15-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
310
Kârla kapanan işlemler:
158 (50.96%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (49.03%)
En iyi işlem:
40.12 USD
En kötü işlem:
-22.27 USD
Brüt kâr:
1 254.97 USD (817 902 pips)
Brüt zarar:
-1 125.82 USD (479 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (115.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.32 USD (8)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
47.42%
Maks. mevduat yükü:
14.27%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
219 (70.65%)
Satış işlemleri:
91 (29.35%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
7.94 USD
Ortalama zarar:
-7.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-85.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.28 USD (6)
Aylık büyüme:
3.56%
Yıllık tahmin:
43.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
220.84 USD
Maksimum:
324.82 USD (16.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.69% (324.82 USD)
Varlığa göre:
4.26% (81.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.min 18
AUDUSD.p 11
HK50 11
ETHUSD.p 11
USDCNH.p 10
BCHUSD.p 9
XAUEUR.p 9
USDCAD.p 8
AUDCAD.p 8
NZDCAD.p 7
USDSGD.p 6
EURNZD.p 6
CHFJPY.p 6
GBPSGD.p 6
GBPCHF.p 6
BTCUSD.p 6
XAGUSD.p 5
CADJPY.p 5
CHFSGD.p 5
EURAUD.p 5
AUDNZD.p 4
JPN225 4
EURCHF.p 4
DJ30.fs 4
USDCHF.p 4
GBPUSD.p 4
USDHUF.p 4
US30 4
XAUUSD.p 4
EURGBP.p 4
GBPAUD.p 4
AUDJPY.p 4
EURJPY.p 4
CADSGD.p 4
GBPCAD.p 4
EURCAD.p 4
EURNOK.p 3
FT100.fs 3
NZDUSD.p 3
EURSEK.p 3
USDZAR.p 3
GBPMXN.p 3
GBPJPY.min 3
UKOIL 3
SGDJPY.p 3
GER40 3
EURUSD.p 2
LTCUSD.p 2
AUDSGD.p 2
XAUGBP.p 2
GBPNZD.p 2
GBPJPY.p 2
UK100 2
NZDJPY.p 2
NZDCHF.p 2
EU50 2
NK225.fs 2
US2000 2
USDJPY.min 2
USDPLN.p 2
EURUSD.min 2
US500 2
MKR-USD.p 1
ADAUSD.p 1
NATGAS.fs 1
CRV-USD.p 1
NETH25 1
MXNJPY.p 1
USDNOK.p 1
AUDNOK.p 1
USDKRW.p 1
SPA35 1
ZARJPY.p 1
GBPPLN.p 1
EURZAR.p 1
USDMXN.p 1
USDTHB.p 1
HSI.fs 1
CADCHF.p 1
USOIL 1
Amazon+ 1
GBPUSD.min 1
GBPSEK.p 1
CHFSEK.p 1
EURSGD.p 1
USTECH 1
AUS200 1
BNB-USD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.min -73
AUDUSD.p -25
HK50 -10
ETHUSD.p 33
USDCNH.p 43
BCHUSD.p 0
XAUEUR.p -29
USDCAD.p 66
AUDCAD.p -24
NZDCAD.p -3
USDSGD.p -12
EURNZD.p -53
CHFJPY.p -2
GBPSGD.p -9
GBPCHF.p 32
BTCUSD.p 18
XAGUSD.p -31
CADJPY.p -19
CHFSGD.p 27
EURAUD.p 17
AUDNZD.p 0
JPN225 -12
EURCHF.p -33
DJ30.fs 22
USDCHF.p 19
GBPUSD.p 0
USDHUF.p 18
US30 -6
XAUUSD.p 0
EURGBP.p 24
GBPAUD.p 10
AUDJPY.p 13
EURJPY.p 1
CADSGD.p 9
GBPCAD.p 33
EURCAD.p 18
EURNOK.p 1
FT100.fs 10
NZDUSD.p 9
EURSEK.p 2
USDZAR.p -10
GBPMXN.p 43
GBPJPY.min -4
UKOIL 10
SGDJPY.p 24
GER40 -4
EURUSD.p 20
LTCUSD.p 20
AUDSGD.p 11
XAUGBP.p -12
GBPNZD.p -2
GBPJPY.p 20
UK100 -30
NZDJPY.p 4
NZDCHF.p 2
EU50 13
NK225.fs 4
US2000 -12
USDJPY.min 15
USDPLN.p -13
EURUSD.min -10
US500 20
MKR-USD.p -20
ADAUSD.p -7
NATGAS.fs -20
CRV-USD.p -20
NETH25 12
MXNJPY.p -1
USDNOK.p -5
AUDNOK.p 6
USDKRW.p 6
SPA35 19
ZARJPY.p 0
GBPPLN.p -14
EURZAR.p 0
USDMXN.p 20
USDTHB.p -21
HSI.fs 0
CADCHF.p -20
USOIL -18
Amazon+ 0
GBPUSD.min -3
GBPSEK.p 0
CHFSEK.p 1
EURSGD.p 0
USTECH 0
AUS200 1
BNB-USD.p 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.min -10K
AUDUSD.p -584
HK50 -41K
ETHUSD.p 229K
USDCNH.p 4.1K
BCHUSD.p 5.5K
XAUEUR.p -2.6K
USDCAD.p 1.9K
AUDCAD.p -519
NZDCAD.p 44
USDSGD.p -121
EURNZD.p -3.7K
CHFJPY.p 238
GBPSGD.p -842
GBPCHF.p 703
BTCUSD.p 109K
XAGUSD.p -611
CADJPY.p -714
CHFSGD.p 1.2K
EURAUD.p 1.1K
AUDNZD.p -45
JPN225 -18K
EURCHF.p -450
DJ30.fs 44K
USDCHF.p 548
GBPUSD.p -295
USDHUF.p 3.2K
US30 -5.5K
XAUUSD.p -16
EURGBP.p 355
GBPAUD.p 417
AUDJPY.p 150
EURJPY.p 120
CADSGD.p 202
GBPCAD.p 1.3K
EURCAD.p 1K
EURNOK.p -199
FT100.fs 12K
NZDUSD.p 101
EURSEK.p 240
USDZAR.p -11K
GBPMXN.p 2.2K
GBPJPY.min -150
UKOIL -50
SGDJPY.p 694
GER40 -3.2K
EURUSD.p 681
LTCUSD.p 2.8K
AUDSGD.p 399
XAUGBP.p -925
GBPNZD.p -1.1K
GBPJPY.p 1K
UK100 -11K
NZDJPY.p -124
NZDCHF.p 105
EU50 1.7K
NK225.fs 118
US2000 -6.1K
USDJPY.min 829
USDPLN.p -158
EURUSD.min -219
US500 -880
MKR-USD.p -8K
ADAUSD.p -271
NATGAS.fs -194
CRV-USD.p -38
NETH25 5.5K
MXNJPY.p 300
USDNOK.p -276
AUDNOK.p 225
USDKRW.p 287
SPA35 17K
ZARJPY.p 10
GBPPLN.p -169
EURZAR.p 0
USDMXN.p 20K
USDTHB.p -2.1K
HSI.fs 1
CADCHF.p -396
USOIL -1.2K
Amazon+ 2
GBPUSD.min -93
GBPSEK.p -44
CHFSEK.p 450
EURSGD.p 7
USTECH 100
AUS200 195
BNB-USD.p 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.12 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +115.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 05:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.12 03:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 08:49
Share of trading days is too low
2025.03.03 08:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.02 11:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
