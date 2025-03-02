SignauxSections
Huu Tai Hoang

Never1

Huu Tai Hoang
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Axi-US15-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
310
Bénéfice trades:
158 (50.96%)
Perte trades:
152 (49.03%)
Meilleure transaction:
40.12 USD
Pire transaction:
-22.27 USD
Bénéfice brut:
1 254.97 USD (817 902 pips)
Perte brute:
-1 125.82 USD (479 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (115.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
115.32 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
47.42%
Charge de dépôt maximale:
14.27%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.40
Longs trades:
219 (70.65%)
Courts trades:
91 (29.35%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
7.94 USD
Perte moyenne:
-7.41 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-85.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.28 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.56%
Prévision annuelle:
43.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
220.84 USD
Maximal:
324.82 USD (16.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.69% (324.82 USD)
Par fonds propres:
4.26% (81.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.min 18
AUDUSD.p 11
HK50 11
ETHUSD.p 11
USDCNH.p 10
BCHUSD.p 9
XAUEUR.p 9
USDCAD.p 8
AUDCAD.p 8
NZDCAD.p 7
USDSGD.p 6
EURNZD.p 6
CHFJPY.p 6
GBPSGD.p 6
GBPCHF.p 6
BTCUSD.p 6
XAGUSD.p 5
CADJPY.p 5
CHFSGD.p 5
EURAUD.p 5
AUDNZD.p 4
JPN225 4
EURCHF.p 4
DJ30.fs 4
USDCHF.p 4
GBPUSD.p 4
USDHUF.p 4
US30 4
XAUUSD.p 4
EURGBP.p 4
GBPAUD.p 4
AUDJPY.p 4
EURJPY.p 4
CADSGD.p 4
GBPCAD.p 4
EURCAD.p 4
EURNOK.p 3
FT100.fs 3
NZDUSD.p 3
EURSEK.p 3
USDZAR.p 3
GBPMXN.p 3
GBPJPY.min 3
UKOIL 3
SGDJPY.p 3
GER40 3
EURUSD.p 2
LTCUSD.p 2
AUDSGD.p 2
XAUGBP.p 2
GBPNZD.p 2
GBPJPY.p 2
UK100 2
NZDJPY.p 2
NZDCHF.p 2
EU50 2
NK225.fs 2
US2000 2
USDJPY.min 2
USDPLN.p 2
EURUSD.min 2
US500 2
MKR-USD.p 1
ADAUSD.p 1
NATGAS.fs 1
CRV-USD.p 1
NETH25 1
MXNJPY.p 1
USDNOK.p 1
AUDNOK.p 1
USDKRW.p 1
SPA35 1
ZARJPY.p 1
GBPPLN.p 1
EURZAR.p 1
USDMXN.p 1
USDTHB.p 1
HSI.fs 1
CADCHF.p 1
USOIL 1
Amazon+ 1
GBPUSD.min 1
GBPSEK.p 1
CHFSEK.p 1
EURSGD.p 1
USTECH 1
AUS200 1
BNB-USD.p 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.min -73
AUDUSD.p -25
HK50 -10
ETHUSD.p 33
USDCNH.p 43
BCHUSD.p 0
XAUEUR.p -29
USDCAD.p 66
AUDCAD.p -24
NZDCAD.p -3
USDSGD.p -12
EURNZD.p -53
CHFJPY.p -2
GBPSGD.p -9
GBPCHF.p 32
BTCUSD.p 18
XAGUSD.p -31
CADJPY.p -19
CHFSGD.p 27
EURAUD.p 17
AUDNZD.p 0
JPN225 -12
EURCHF.p -33
DJ30.fs 22
USDCHF.p 19
GBPUSD.p 0
USDHUF.p 18
US30 -6
XAUUSD.p 0
EURGBP.p 24
GBPAUD.p 10
AUDJPY.p 13
EURJPY.p 1
CADSGD.p 9
GBPCAD.p 33
EURCAD.p 18
EURNOK.p 1
FT100.fs 10
NZDUSD.p 9
EURSEK.p 2
USDZAR.p -10
GBPMXN.p 43
GBPJPY.min -4
UKOIL 10
SGDJPY.p 24
GER40 -4
EURUSD.p 20
LTCUSD.p 20
AUDSGD.p 11
XAUGBP.p -12
GBPNZD.p -2
GBPJPY.p 20
UK100 -30
NZDJPY.p 4
NZDCHF.p 2
EU50 13
NK225.fs 4
US2000 -12
USDJPY.min 15
USDPLN.p -13
EURUSD.min -10
US500 20
MKR-USD.p -20
ADAUSD.p -7
NATGAS.fs -20
CRV-USD.p -20
NETH25 12
MXNJPY.p -1
USDNOK.p -5
AUDNOK.p 6
USDKRW.p 6
SPA35 19
ZARJPY.p 0
GBPPLN.p -14
EURZAR.p 0
USDMXN.p 20
USDTHB.p -21
HSI.fs 0
CADCHF.p -20
USOIL -18
Amazon+ 0
GBPUSD.min -3
GBPSEK.p 0
CHFSEK.p 1
EURSGD.p 0
USTECH 0
AUS200 1
BNB-USD.p 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.min -10K
AUDUSD.p -584
HK50 -41K
ETHUSD.p 229K
USDCNH.p 4.1K
BCHUSD.p 5.5K
XAUEUR.p -2.6K
USDCAD.p 1.9K
AUDCAD.p -519
NZDCAD.p 44
USDSGD.p -121
EURNZD.p -3.7K
CHFJPY.p 238
GBPSGD.p -842
GBPCHF.p 703
BTCUSD.p 109K
XAGUSD.p -611
CADJPY.p -714
CHFSGD.p 1.2K
EURAUD.p 1.1K
AUDNZD.p -45
JPN225 -18K
EURCHF.p -450
DJ30.fs 44K
USDCHF.p 548
GBPUSD.p -295
USDHUF.p 3.2K
US30 -5.5K
XAUUSD.p -16
EURGBP.p 355
GBPAUD.p 417
AUDJPY.p 150
EURJPY.p 120
CADSGD.p 202
GBPCAD.p 1.3K
EURCAD.p 1K
EURNOK.p -199
FT100.fs 12K
NZDUSD.p 101
EURSEK.p 240
USDZAR.p -11K
GBPMXN.p 2.2K
GBPJPY.min -150
UKOIL -50
SGDJPY.p 694
GER40 -3.2K
EURUSD.p 681
LTCUSD.p 2.8K
AUDSGD.p 399
XAUGBP.p -925
GBPNZD.p -1.1K
GBPJPY.p 1K
UK100 -11K
NZDJPY.p -124
NZDCHF.p 105
EU50 1.7K
NK225.fs 118
US2000 -6.1K
USDJPY.min 829
USDPLN.p -158
EURUSD.min -219
US500 -880
MKR-USD.p -8K
ADAUSD.p -271
NATGAS.fs -194
CRV-USD.p -38
NETH25 5.5K
MXNJPY.p 300
USDNOK.p -276
AUDNOK.p 225
USDKRW.p 287
SPA35 17K
ZARJPY.p 10
GBPPLN.p -169
EURZAR.p 0
USDMXN.p 20K
USDTHB.p -2.1K
HSI.fs 1
CADCHF.p -396
USOIL -1.2K
Amazon+ 2
GBPUSD.min -93
GBPSEK.p -44
CHFSEK.p 450
EURSGD.p 7
USTECH 100
AUS200 195
BNB-USD.p 1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.12 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +115.32 USD
Perte consécutive maximale: -85.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US15-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 05:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 06:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 08:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.58% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 06:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.31 08:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.26 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.12 03:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 08:49
Share of trading days is too low
2025.03.03 08:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.02 11:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
