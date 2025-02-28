SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HassTrader Relax
Hassanien Saleh

HassTrader Relax

Hassanien Saleh
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
FPMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
544
Kârla kapanan işlemler:
395 (72.61%)
Zararla kapanan işlemler:
149 (27.39%)
En iyi işlem:
310.26 AUD
En kötü işlem:
-228.57 AUD
Brüt kâr:
6 405.76 AUD (49 397 pips)
Brüt zarar:
-3 057.11 AUD (30 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (366.14 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
831.74 AUD (11)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
52.25%
Maks. mevduat yükü:
19.20%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.46
Alış işlemleri:
248 (45.59%)
Satış işlemleri:
296 (54.41%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
6.16 AUD
Ortalama kâr:
16.22 AUD
Ortalama zarar:
-20.52 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-288.08 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-504.29 AUD (5)
Aylık büyüme:
6.26%
Yıllık tahmin:
76.01%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125.89 AUD
Maksimum:
518.16 AUD (16.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.60% (297.40 AUD)
Varlığa göre:
18.00% (936.77 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.r 212
EURUSD.r 140
GBPUSD.r 22
USDCAD.r 14
USDJPY.r 13
EURJPY.r 12
NZDUSD.r 12
EURGBP.r 11
AUDNZD.r 10
CHFJPY.r 10
CADJPY.r 8
EURCHF.r 8
CADCHF.r 7
AUDJPY.r 6
GBPJPY.r 6
AUDUSD.r 6
NZDJPY.r 6
EURCAD.r 6
AUDCHF.r 5
NZDCHF.r 5
EURAUD.r 4
GBPCHF.r 4
USDCHF.r 4
GBPNZD.r 4
GBPCAD.r 3
GBPAUD.r 3
NZDCAD.r 2
EURNZD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.r 331
EURUSD.r 682
GBPUSD.r 546
USDCAD.r 135
USDJPY.r 298
EURJPY.r 302
NZDUSD.r 78
EURGBP.r 42
AUDNZD.r 41
CHFJPY.r 117
CADJPY.r -30
EURCHF.r 100
CADCHF.r 178
AUDJPY.r -109
GBPJPY.r 26
AUDUSD.r 15
NZDJPY.r -96
EURCAD.r 34
AUDCHF.r 56
NZDCHF.r -116
EURAUD.r 8
GBPCHF.r -2
USDCHF.r -16
GBPNZD.r 8
GBPCAD.r 26
GBPAUD.r 32
NZDCAD.r -136
EURNZD.r 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.r 163
EURUSD.r 10K
GBPUSD.r 3.1K
USDCAD.r 747
USDJPY.r 320
EURJPY.r 2.4K
NZDUSD.r 242
EURGBP.r 192
AUDNZD.r 202
CHFJPY.r 1.1K
CADJPY.r -54
EURCHF.r 479
CADCHF.r 691
AUDJPY.r -1.3K
GBPJPY.r -311
AUDUSD.r 60
NZDJPY.r -412
EURCAD.r 384
AUDCHF.r 172
NZDCHF.r -273
EURAUD.r 221
GBPCHF.r -114
USDCHF.r 455
GBPNZD.r 98
GBPCAD.r 84
GBPAUD.r 276
NZDCAD.r -540
EURNZD.r 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +310.26 AUD
En kötü işlem: -229 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +366.14 AUD
Maksimum ardışık zarar: -288.08 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.05 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.27 22:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 00:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.10 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 23:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 00:07
Share of trading days is too low
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.02 23:04
Share of trading days is too low
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.28 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
