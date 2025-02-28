SignauxSections
Hassanien Saleh

HassTrader Relax

Hassanien Saleh
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 59%
FPMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
544
Bénéfice trades:
395 (72.61%)
Perte trades:
149 (27.39%)
Meilleure transaction:
310.26 AUD
Pire transaction:
-228.57 AUD
Bénéfice brut:
6 405.76 AUD (49 397 pips)
Perte brute:
-3 038.91 AUD (30 513 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (366.14 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
831.74 AUD (11)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
52.25%
Charge de dépôt maximale:
19.20%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.50
Longs trades:
248 (45.59%)
Courts trades:
296 (54.41%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
6.19 AUD
Bénéfice moyen:
16.22 AUD
Perte moyenne:
-20.40 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-288.08 AUD)
Perte consécutive maximale:
-504.29 AUD (5)
Croissance mensuelle:
6.26%
Prévision annuelle:
76.01%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125.89 AUD
Maximal:
518.16 AUD (16.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.60% (297.40 AUD)
Par fonds propres:
18.00% (936.77 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.r 212
EURUSD.r 140
GBPUSD.r 22
USDCAD.r 14
USDJPY.r 13
EURJPY.r 12
NZDUSD.r 12
EURGBP.r 11
AUDNZD.r 10
CHFJPY.r 10
CADJPY.r 8
EURCHF.r 8
CADCHF.r 7
AUDJPY.r 6
GBPJPY.r 6
AUDUSD.r 6
NZDJPY.r 6
EURCAD.r 6
AUDCHF.r 5
NZDCHF.r 5
EURAUD.r 4
GBPCHF.r 4
USDCHF.r 4
GBPNZD.r 4
GBPCAD.r 3
GBPAUD.r 3
NZDCAD.r 2
EURNZD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.r 331
EURUSD.r 682
GBPUSD.r 546
USDCAD.r 135
USDJPY.r 298
EURJPY.r 302
NZDUSD.r 78
EURGBP.r 42
AUDNZD.r 41
CHFJPY.r 117
CADJPY.r -30
EURCHF.r 100
CADCHF.r 178
AUDJPY.r -109
GBPJPY.r 26
AUDUSD.r 15
NZDJPY.r -96
EURCAD.r 34
AUDCHF.r 56
NZDCHF.r -116
EURAUD.r 8
GBPCHF.r -2
USDCHF.r -16
GBPNZD.r 8
GBPCAD.r 26
GBPAUD.r 32
NZDCAD.r -136
EURNZD.r 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.r 163
EURUSD.r 10K
GBPUSD.r 3.1K
USDCAD.r 747
USDJPY.r 320
EURJPY.r 2.4K
NZDUSD.r 242
EURGBP.r 192
AUDNZD.r 202
CHFJPY.r 1.1K
CADJPY.r -54
EURCHF.r 479
CADCHF.r 691
AUDJPY.r -1.3K
GBPJPY.r -311
AUDUSD.r 60
NZDJPY.r -412
EURCAD.r 384
AUDCHF.r 172
NZDCHF.r -273
EURAUD.r 221
GBPCHF.r -114
USDCHF.r 455
GBPNZD.r 98
GBPCAD.r 84
GBPAUD.r 276
NZDCAD.r -540
EURNZD.r 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +310.26 AUD
Pire transaction: -229 AUD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +366.14 AUD
Perte consécutive maximale: -288.08 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.05 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.27 22:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 00:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.10 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 23:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 00:07
Share of trading days is too low
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.02 23:04
Share of trading days is too low
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.28 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
