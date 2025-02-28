SegnaliSezioni
Hassanien Saleh

HassTrader Relax

Hassanien Saleh
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
FPMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
544
Profit Trade:
395 (72.61%)
Loss Trade:
149 (27.39%)
Best Trade:
310.26 AUD
Worst Trade:
-228.57 AUD
Profitto lordo:
6 405.76 AUD (49 397 pips)
Perdita lorda:
-3 057.11 AUD (30 513 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (366.14 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
831.74 AUD (11)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
52.25%
Massimo carico di deposito:
19.20%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.46
Long Trade:
248 (45.59%)
Short Trade:
296 (54.41%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
6.16 AUD
Profitto medio:
16.22 AUD
Perdita media:
-20.52 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-288.08 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-504.29 AUD (5)
Crescita mensile:
6.26%
Previsione annuale:
76.01%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125.89 AUD
Massimale:
518.16 AUD (16.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.60% (297.40 AUD)
Per equità:
18.00% (936.77 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.r 212
EURUSD.r 140
GBPUSD.r 22
USDCAD.r 14
USDJPY.r 13
EURJPY.r 12
NZDUSD.r 12
EURGBP.r 11
AUDNZD.r 10
CHFJPY.r 10
CADJPY.r 8
EURCHF.r 8
CADCHF.r 7
AUDJPY.r 6
GBPJPY.r 6
AUDUSD.r 6
NZDJPY.r 6
EURCAD.r 6
AUDCHF.r 5
NZDCHF.r 5
EURAUD.r 4
GBPCHF.r 4
USDCHF.r 4
GBPNZD.r 4
GBPCAD.r 3
GBPAUD.r 3
NZDCAD.r 2
EURNZD.r 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.r 331
EURUSD.r 682
GBPUSD.r 546
USDCAD.r 135
USDJPY.r 298
EURJPY.r 302
NZDUSD.r 78
EURGBP.r 42
AUDNZD.r 41
CHFJPY.r 117
CADJPY.r -30
EURCHF.r 100
CADCHF.r 178
AUDJPY.r -109
GBPJPY.r 26
AUDUSD.r 15
NZDJPY.r -96
EURCAD.r 34
AUDCHF.r 56
NZDCHF.r -116
EURAUD.r 8
GBPCHF.r -2
USDCHF.r -16
GBPNZD.r 8
GBPCAD.r 26
GBPAUD.r 32
NZDCAD.r -136
EURNZD.r 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.r 163
EURUSD.r 10K
GBPUSD.r 3.1K
USDCAD.r 747
USDJPY.r 320
EURJPY.r 2.4K
NZDUSD.r 242
EURGBP.r 192
AUDNZD.r 202
CHFJPY.r 1.1K
CADJPY.r -54
EURCHF.r 479
CADCHF.r 691
AUDJPY.r -1.3K
GBPJPY.r -311
AUDUSD.r 60
NZDJPY.r -412
EURCAD.r 384
AUDCHF.r 172
NZDCHF.r -273
EURAUD.r 221
GBPCHF.r -114
USDCHF.r 455
GBPNZD.r 98
GBPCAD.r 84
GBPAUD.r 276
NZDCAD.r -540
EURNZD.r 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +310.26 AUD
Worst Trade: -229 AUD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +366.14 AUD
Massima perdita consecutiva: -288.08 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.05 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 16:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 08:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.12 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.27 22:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 10:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 00:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.10 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 23:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.09 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.03 00:07
Share of trading days is too low
2025.03.03 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.02 23:04
Share of trading days is too low
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.28 08:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.28 08:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
