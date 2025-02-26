SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Master Risk Management
Yeison Liner Bedoya Gomez

Gold Master Risk Management

Yeison Liner Bedoya Gomez
0 inceleme
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
FusionMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
115 (61.82%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (38.17%)
En iyi işlem:
3.33 USD
En kötü işlem:
-4.51 USD
Brüt kâr:
100.50 USD (8 901 pips)
Brüt zarar:
-122.99 USD (10 020 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.07 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.16%
Maks. mevduat yükü:
101.76%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
176 (94.62%)
Satış işlemleri:
10 (5.38%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-1.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-31.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.15 USD (12)
Aylık büyüme:
3.76%
Yıllık tahmin:
45.65%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.61 USD
Maksimum:
49.33 USD (70.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.63% (49.31 USD)
Varlığa göre:
4.47% (2.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 173
EURUSD 11
GBPUSD 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -19
EURUSD -5
GBPUSD 1
US30 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.4K
EURUSD -49
GBPUSD 22
US30 279
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.33 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +9.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

xChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 9
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.67 × 3
XM.COM-MT5
1.96 × 24
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
Darwinex-Live
2.57 × 49
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Exness-MT5Real12
3.70 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
3.75 × 679
FusionMarkets-Live
4.00 × 16680
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
Valutrades-Live
4.33 × 3
RoboForex-ECN
4.76 × 110
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
5.14 × 161
ICMarketsSC-MT5-4
5.30 × 1146
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Headway-Real
6.20 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
6.26 × 47
TASS-Live
6.35 × 34
Exness-MT5Real6
6.40 × 25
49 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Strategy based on price action with adequate risk management.


Estrategia basada en accion del precio con un adecuado manejo del riesgo 

İnceleme yok
2025.10.02 19:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 17:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 16:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Master Risk Management
Ayda 30 USD
-44%
0
0
USD
94
USD
33
24%
186
61%
0%
0.81
-0.12
USD
61%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.