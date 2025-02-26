SegnaliSezioni
Yeison Liner Bedoya Gomez

Gold Master Risk Management

Yeison Liner Bedoya Gomez
0 recensioni
33 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -44%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
115 (61.82%)
Loss Trade:
71 (38.17%)
Best Trade:
3.33 USD
Worst Trade:
-4.51 USD
Profitto lordo:
100.50 USD (8 901 pips)
Perdita lorda:
-122.99 USD (10 020 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.07 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
0.16%
Massimo carico di deposito:
101.76%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
176 (94.62%)
Short Trade:
10 (5.38%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-1.73 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-31.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.15 USD (12)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
45.65%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.61 USD
Massimale:
49.33 USD (70.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.63% (49.31 USD)
Per equità:
4.47% (2.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 173
EURUSD 11
GBPUSD 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -19
EURUSD -5
GBPUSD 1
US30 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.4K
EURUSD -49
GBPUSD 22
US30 279
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.33 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +9.66 USD
Massima perdita consecutiva: -31.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

xChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 9
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.67 × 3
XM.COM-MT5
1.96 × 24
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
Darwinex-Live
2.57 × 49
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Exness-MT5Real12
3.70 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
3.75 × 679
FusionMarkets-Live
4.00 × 16680
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
Valutrades-Live
4.33 × 3
RoboForex-ECN
4.76 × 110
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
5.14 × 161
ICMarketsSC-MT5-4
5.30 × 1146
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Headway-Real
6.20 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
6.26 × 47
TASS-Live
6.35 × 34
Exness-MT5Real6
6.40 × 25
Strategy based on price action with adequate risk management.


Estrategia basada en accion del precio con un adecuado manejo del riesgo 

