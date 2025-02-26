SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Master Risk Management
Yeison Liner Bedoya Gomez

Gold Master Risk Management

Yeison Liner Bedoya Gomez
0 avis
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -44%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
186
Bénéfice trades:
115 (61.82%)
Perte trades:
71 (38.17%)
Meilleure transaction:
3.33 USD
Pire transaction:
-4.51 USD
Bénéfice brut:
100.50 USD (8 901 pips)
Perte brute:
-122.99 USD (10 020 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (9.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.07 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
0.16%
Charge de dépôt maximale:
101.76%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
-0.46
Longs trades:
176 (94.62%)
Courts trades:
10 (5.38%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.87 USD
Perte moyenne:
-1.73 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-31.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.15 USD (12)
Croissance mensuelle:
3.76%
Prévision annuelle:
45.65%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
39.61 USD
Maximal:
49.33 USD (70.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.63% (49.31 USD)
Par fonds propres:
4.47% (2.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 173
EURUSD 11
GBPUSD 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -19
EURUSD -5
GBPUSD 1
US30 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.4K
EURUSD -49
GBPUSD 22
US30 279
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.33 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +9.66 USD
Perte consécutive maximale: -31.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

xChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 9
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 13
PUPrime-Live
1.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.67 × 3
XM.COM-MT5
1.96 × 24
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
Darwinex-Live
2.57 × 49
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Exness-MT5Real12
3.70 × 40
ICMarketsSC-MT5-2
3.75 × 679
FusionMarkets-Live
4.00 × 16680
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
Valutrades-Live
4.33 × 3
RoboForex-ECN
4.76 × 110
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
5.14 × 161
ICMarketsSC-MT5-4
5.30 × 1146
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Headway-Real
6.20 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
6.26 × 47
TASS-Live
6.35 × 34
Exness-MT5Real6
6.40 × 25
49 plus...
Strategy based on price action with adequate risk management.


Estrategia basada en accion del precio con un adecuado manejo del riesgo 

2025.10.02 19:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 18:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 18:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.22 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 17:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.17 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.17 16:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
