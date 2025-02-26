Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

xChief-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.33 × 9 ICMarketsSC-MT5 1.15 × 13 PUPrime-Live 1.50 × 2 GOMarketsMU-Live 1.67 × 3 XM.COM-MT5 1.96 × 24 FPMarketsLLC-Live 2.56 × 18 Darwinex-Live 2.57 × 49 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 Exness-MT5Real12 3.70 × 40 ICMarketsSC-MT5-2 3.75 × 679 FusionMarkets-Live 4.00 × 16680 ICMarketsAU-Live 4.00 × 1 Valutrades-Live 4.33 × 3 RoboForex-ECN 4.76 × 110 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.09 × 66 ForexTimeFXTM-Live01 5.14 × 161 ICMarketsSC-MT5-4 5.30 × 1146 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 Headway-Real 6.20 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 6.26 × 47 TASS-Live 6.35 × 34 Exness-MT5Real6 6.40 × 25 49 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou