Benedikt Sieper

Swingline

Benedikt Sieper
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 213
Kârla kapanan işlemler:
554 (45.67%)
Zararla kapanan işlemler:
659 (54.33%)
En iyi işlem:
4 278.69 USD
En kötü işlem:
-2 695.54 USD
Brüt kâr:
339 844.48 USD (311 591 pips)
Brüt zarar:
-342 997.30 USD (278 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (9 092.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16 292.67 USD (14)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
91.09%
Maks. mevduat yükü:
80.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
589 (48.56%)
Satış işlemleri:
624 (51.44%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-2.60 USD
Ortalama kâr:
613.44 USD
Ortalama zarar:
-520.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-11 242.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 242.40 USD (21)
Aylık büyüme:
-5.74%
Yıllık tahmin:
-69.69%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30 632.06 USD
Maksimum:
33 680.48 USD (32.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.66% (33 656.82 USD)
Varlığa göre:
2.83% (2 935.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 655
EURUSD 123
GBPUSD 106
USDCHF 79
GBPJPY 49
USDJPY 42
USDCAD 24
NZDJPY 19
AUDJPY 19
EURJPY 13
NZDUSD 13
CADJPY 12
EURNZD 8
AUDUSD 6
EURAUD 5
AUDCAD 5
CHFJPY 5
WS30 4
NZDCAD 4
GBPCAD 3
GBPAUD 3
NZDCHF 3
EURCAD 3
CADCHF 2
AUDCHF 2
GBPCHF 2
NDX 2
AUDNZD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -27K
EURUSD 14K
GBPUSD 11K
USDCHF 13K
GBPJPY -3.3K
USDJPY -1.2K
USDCAD -2.8K
NZDJPY -84
AUDJPY 2.9K
EURJPY 1.3K
NZDUSD 2.1K
CADJPY -1.9K
EURNZD -1K
AUDUSD -2.1K
EURAUD -1.3K
AUDCAD -943
CHFJPY -524
WS30 -2.4K
NZDCAD 2.5K
GBPCAD -1.1K
GBPAUD -2.1K
NZDCHF -83
EURCAD -235
CADCHF -1.8K
AUDCHF -595
GBPCHF -1K
NDX -39
AUDNZD 82
EURGBP 896
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.6K
EURUSD 12K
GBPUSD 11K
USDCHF 11K
GBPJPY 505
USDJPY 1.3K
USDCAD -1.9K
NZDJPY -1.8K
AUDJPY 5.4K
EURJPY -2.8K
NZDUSD 1.6K
CADJPY -497
EURNZD -1.9K
AUDUSD 104
EURAUD -1.2K
AUDCAD -431
CHFJPY -35
WS30 -418
NZDCAD -177
GBPCAD -114
GBPAUD -150
NZDCHF -167
EURCAD -334
CADCHF -370
AUDCHF -360
GBPCHF 230
NDX -643
AUDNZD 347
EURGBP 190
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 278.69 USD
En kötü işlem: -2 696 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +9 092.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -11 242.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5412
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 155
VantageFXInternational-Live
2.57 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
3.00 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.51 × 47
Swissquote-Server
3.52 × 62
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 360 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 22:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 17:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 12:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 04:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 15:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Swingline
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
97K
USD
53
89%
1 213
45%
91%
0.99
-2.60
USD
33%
1:200
